Среда, 28 июня 2017

Полиция Австралии обвинила кардинала Джорджа Пелла, префекта секретариата Ватикана по делам экономики, в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает The New York Times.

Пелла обязали явиться 18 июля в магистратский суд Мельбурна. Правоохранители не уточнили, по чьим именно жалобам выдвинуты обвинения против клирика, заметив только, что в деле несколько предполагаемых потерпевших разного возраста.

В прошлом году, добавили в полиции, австралийские следователи побывали в Риме, и Пелл дал показания по делу.

В архиепископии Сиднея сообщили, что Пелл “снова решительно отверг все обвинения” и “в ближайшее время вернется в Австралию, чтобы защитить свое честное имя”. Месяцем ранее, когда правоохранители подтвердили, что готовятся обвинить Пелла, он заявил, что “собирается отстаивать свою невиновность” и подтверждает соответствующие показания, которые неоднократно давал ранее.

Пелла уже не впервые обвиняют в сексуальных преступлениях. В 2002 году клирику, на тот момент архиепископу Сиднея, вменяли домогательства в отношении 12-летнего подростка. Как утверждалось, инцидент произошел еще в 1961 году, когда Пелл был семинаристом, в католическом молодежном лагере. Однако церковный суд снял обвинения с архиепископа.

В 2015-м Пеллу инкриминировали подкуп одной из пострадавших, предпринятый с целью убедить ее не предавать случай огласке. Пострадавшая – жительница Балларата, штат Виктория. В этом городе будущий кардинал служил священником в приходской школе. Он жил в одном доме с Джеральдом Рисдейлом, который в дальнейшем был лишен сана и в 1993-2013 годах отбывал срок за педофилию. Пелл настаивал, что не был осведомлен о преступлениях Рисдейла.

В прошлом году кардинал по видеосвязи из Рима давал показания по этому эпизоду.

Ранее в прессе неоднократно появлялись сообщения о сексуальных домогательствах Пелла в отношении несовершеннолетних. Они датировались временем от посвящения Пелла в сан до его назначения в 1996 году архиепископом Мельбурна.

Пеллу 76 лет. В 2001-м он был переведен из Мельбурна в Сидней, а в феврале 2014-го стал казначеем Ватикана. Он выступил с инициативой реформировать финансовую систему Святого престола.

За последние несколько десятилетий, отмечается в публикации, обвинения в педофилии высказывались по адресу более чем 50 католических епископов. Тем не менее преследованию в уголовном порядке подверглись лишь несколько из них.