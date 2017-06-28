Среда, 28 июня 2017

Председатель синодального отдела по взаимодействию с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда назвал “ошибкой” сбор подписей в храмах за запрет фильма “Матильда” режиссера Алексея Учителя. Об инициативе Легойда написал на своей ФБ-странице.

“Я могу понять, что многим не нравится в самой режиссерской идее фильма “Матильда”. Сам неоднократно говорил не только о праве художника, но и о свободе зрителя и зрительской реакции (правда, хорошо бы для начала фильм посмотреть). При этом централизованный сбор подписей по приходам в епархии за запрет фильма считаю ошибкой”, – заявил Легойда.

Ранее в четверг дьякон Андрей Кураев сообщил в своем ЖЖ, что в Ханты-Мансийской епархии собирают подписи за запрет фильма. Священник приводит скан письма за подписью митрополита Ханты-Мансийского и сургутского Павла, разосланного по местным приходам, в котором тот “благословляет” сбор подписей за запрет производства и проката “Матильды”.

Легойда уже не в первый раз высказывает отношение к фильму. 18 мая он заявил, что к “стремлению что-то запретить в искусстве” относится плохо. “Реакция на заявления Поклонской (депутат Госдумы Наталья Поклонская, требующая запрета фильма. – Ред.) неоднозначная. Я не знаю ее лично. Видимо, она очень искренний человек, со своими представлениями о том, как должен вести себя верующий в той или иной ситуации. Важно, чтобы люди не воспринимали слова Натальи Поклонской или кого-то еще как позицию всей Церкви”, – подчеркнул он

21 июня Поклонская заявила, что прихожан РПЦ, которые посмотрели фильм Учителя на закрытых показах, организованных его создателями,на шесть месяцев отлучили от причастия в церкви. Сам режиссер назвал утверждения Поклонской о проведении закрытых показов фильма “полным враньем”.