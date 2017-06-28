Среда, 28 июня 2017

Коллегия Оболонского райсуда Киева в составе Владислава Девятко (председательствующий), Константина Васалатия и Максима Титова постановила проводить разбирательство по делу беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене и пособничестве российской агрессии, без участия самого подсудимого. Об этом сообщает “Украинская правда”.

Первые слушания по существу дела были назначены на 26 июня, однако Янукович, скрывающийся в Ростове-на-Дону, не вышел на видеосвязь с судом. В этой связи прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко, поддерживающий обвинение в процессе, ходатайствовал о проведении специального (заочного) производства по делу.

Адвокат Виталий Сердюк заявил протест, указав, что такое решение согласно статье 139 УПК Украины (последствия неявки по вызову) может быть принято только после двух неявок подсудимого на слушания – Янукович же пропустил заседание в первый раз. Сердюк заверил, что его подзащитный готов участвовать в разбирательстве по видеосвязи, если суд отправит в Минюст России официальный запрос о правовой помощи.

В этой связи судьи перенесли заседание на четверг.

Однако в четверг Янукович также проигнорировал слушания. После этого судьи вынесли решение о начале специального производства по делу. Это постановление, подчеркнул председательствующий Девятко, обжалованию не подлежит.

Возражения Сердюка на этот раз во внимание приняты не были. Судьи дали слово прокурору Кравченко, и тот приступил к оглашению обвинительного акта.

Януковичу инкриминированы часть 1 статьи 111 (государственная измена; санкция от 12 до 15 лет колонии), часть 5 статьи 27 – часть 3 статьи 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей и иные тяжкие последствия; от 10 лет до пожизненного срока) и часть 5 статьи 27 – часть 2 статьи 437 УК Украины (пособничество в ведении агрессивной войны; от 10 до 15 лет).

Прокурор Кравченко ранее заявлял, что в прениях будет требовать для подсудимого пожизненного срока.