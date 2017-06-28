Среда, 28 июня 2017

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний предупредили лидера Партии прогресса Алексея Навального о возможности замены ему условных сроков реальными. Об этом сообщает пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

“Сегодня к Навальному в спецприемник приходили сотрудники ФСИН и вынесли предупреждение об отмене условного срока по делу “Кировлеса” и “Ив Роше”, – написала Ярмыш.

В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом, если условно осужденный в течение испытательного срока систематически (то есть как минимум дважды в течение года) привлекался к административной ответственности, начальник уголовно-исполнительной инспекции направляет в суд представление об отмене условного осуждения и об исполнении наказания, назначенного приговором суда.

27 марта после задержания на антикоррупционной акции суд по сфабрикованным протоколам арестовал Навального на 15 суток по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение полиции) и оштрафовал на 20 тысяч рублей по части 1 статьи 20.2.2 КоАП (организация одновременного массового пребывания или передвижения граждан в общественных местах).

В апреле уголовно-исполнительная инспекция управления ФСИН по Москве направила в Симоновский районный суд представление с требованием обязать Навального не совершать административных правонарушений. Однако суд отказался рассматривать представление и вернул документ в ведомство.

Накануне проведения акции 12 июня Навальный заявил об отмене согласованного мероприятия на проспекте Сахарова из-за давления и препятствий со стороны властей. Он призвал своих сторонников провести акцию на Тверской улице. Навального задержали при выходе из дома. Судья Симоновского райсуда столицы Анастасия Лоскутова арестовала политика на 30 суток по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий).

16 июня Мосгорсуд сократил до 25 суток срок административного ареста Навального. Судья заявила, что оснований отменять решение об аресте нет, однако “претензия к сроку заслуживает внимания”. По ее словам, в первой инстанции не учли наличия у Навального двоих детей. Помимо этого судья сослалась на наличие у политика справки от врача.

1 сентября 2016 года Мосгорсуд отказался заменять Навальному условный срок по делу “Ив Роше” реальным.

30 декабря 2014 года судья Замоскворецкого райсуда Москвы Елена Коробченко вынесла приговор братьям Навальным по “делу Ив Роше”. Навальный-старший получил 3 с половиной года условно с трехлетним испытательным сроком, а его брат – такой же реальный срок.

Кроме того, 8 февраля нынешнего года судья Ленинского районного суда Кирова Алексей Втюрин повторно назначил Навальному пять лет условно по делу “Кировлеса. Приговор в точности совпал с вынесенным в июле 2013 года. В феврале 2016-го ЕСПЧ признал нарушение права Навального и второго обвиняемого, бизнесмена Петра Офицерова, на справедливое судебное разбирательства. В связи с этим решением 16 ноября президиум ВС отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение.