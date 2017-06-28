Среда, 28 июня 2017

В ответ на продолжение секторальных санкций ЕС Россия продлит до 31 декабря 2018 года действие ответных мер. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, сообщает Интерфакс.

“В этой ситуации мы, естественно, будем реагировать адекватно. Вчера этот вопрос мы обсудили с президентом. Правительство внесет предложение, чтобы продлить действие ответных мер еще на один год до 31 декабря 2018 года”, – сказал Медведев.

Россия идет на этот шаг и чтобы защитить свои национальные интересы, и чтобы поддержать аграрный сектор, подчеркнул премьер. “Аграрии неоднократно просили нас о продлении таких мер и о том, чтобы обозначить перспективу, как они будут действовать в ближайшее время. Мы сделаем это, и я уверен, что они смогут воспользоваться этими благоприятными возможностями в полном объеме”, – отметил Медведев.

В то же время премьер признал, что “режим взаимных экономических ограничений не имеет перспектив”.

В среду Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января, экономические санкции против России в связи с невыполнением минских соглашений об урегулировании ситуации на востоке Украины.

В августе 2014 года Владимир Путин запретил импорт “отдельных видов” сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции против России в связи с агрессией Москвы на Украине. Принимаемая мера объяснялась “защитой национальных интересов Российской Федерации”. Под запретом оказались поставляемые из США и ЕС говядина, свинина, мясо птицы, колбасы и аналогичные продукты, рыба и морепродукты, молоко и молочные продукты, овощи, корнеплоды и клубнеплоды, фрукты и орехи. Первоначально продуктовое эмбарго вводилось сроком на год, в дальнейшем режим контрсанкций был продлен.

3 апреля Путин заявил, что Россия будет сохранять контрсанкции в отношении США и Евросоюза до тех пор, пока те не отменят свои санкции против Москвы. “Я исхожу из того, что санкции не будут вечно продолжаться. А если они будут вечно продолжаться, мы будем вечно ограничивать доступ на наш рынок тех товаров, которые мы можем сами производить, – сказал президент. – Мы воспользовались этими санкциями по большому счету для того, чтобы нанести ответный удар, и так, чтобы он нам не вредил, а только помогал”. По его словам, агропромышленный комплекс сейчас демонстрирует уверенный рост.