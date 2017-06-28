Среда, 28 июня 2017

Судья Центрального райсуда Тольятти Людмила Гривко приговорила бывшего старшего оперативника 3-го отдела самарского регионального ЦПЭ майора полиции Алексея Суходеева к пяти годам строгого режима по делу о взяточничестве. Об этом сообщает Интерфакс.

В качестве дополнительного наказания осужденному назначен штраф 300 тысяч рублей. Также ему запрещено в течение трех лет по отбытии срока работать в правоохранительных структурах.

33-летний Суходеев был объявлен виновным по пункту “б” части 5 статьи 290 УК (получение взятки, сопряженное с вымогательством). Кодекс предусматривает по этому обвинению от 7 до 12 лет колонии. По какой причине Гривко назначила подсудимому срок ниже нижнего предела, неизвестно. Вину бывший полицейский не признал.

Согласно фабуле дела, уточняет Tlt.Ru, в июне – августе прошлого года Суходеев требовал у гражданки Т. – жительницы Жигулевска, пригорода Тольятти, – 100 тысяч рублей. В противном случае он угрожал добиться открытия против несовершеннолетнего сына Т., в отношении которого проводил проверку, дело по статье 282 УК (возбуждение ненависти или вражды).

4 августа полицейский у себя в кабинете получил от гражданки взятку и был задержан с поличным оперативниками ФСБ.

Судебное разбирательство, продолжавшееся с начала марта, заняло около полутора десятка заседаний. Приговор был вынесен еще 31 мая, однако СМИ сообщили о нем лишь теперь, после вступления в законную силу. В силу решение вступило 27 июня. Из этого можно заключить, что осужденный подавал апелляционную жалобу. Однако на сайте Самарского облсуда информация о ее рассмотрении отсутствует.

Было ли в итоге открыто дело против сына гражданки Т., СМИ не уточняют.

В декабре прошлого года в Ингушетии арестовали начальника регионального ЦПЭ Тимура Хамхоева и одного из его подчиненных. Первоначально силовикам было вменено участие в разбойном нападении; в дальнейшем обвинение переквалифицировали на статью о вымогательстве. Кроме того, в деле появился еще один эпизод – пытки задержанного гражданина Магомеда Далиева, в результате которых пострадавший умер.