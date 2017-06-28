Среда, 28 июня 2017

Жительница Алтайского края Светлана Агеева, мать захваченного в плен в Донбассе контрактника Виктора Агеева, просит содействия в освобождении ее сына. Об этом сообщает “Новая газета”.

По словам Агеевой, она обращалась в районный и краевой военкоматы, однако никаких сведений о ее сыне там не сообщили. В обращении в партию “Яблоко” Агеева пишет, что ее сын был доволен заключенным с Минобороны контрактом и о намерении разорвать его не говорил. “Он был доволен новой службой, прислал приказ о присвоении очередного воинского звания ефрейтор”, – отмечает Агеева. Копию приказа № 866 от 4 мая она приложила к заявлению.

Как рассказала Агеева, сын звонил ей примерно раз в неделю с нового места службы в Батайске. Однако после 30 мая звонки прекратились.

Депутат заксобрания Петербурга от “Яблока” Борис Вишневский направил обращение к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой проверить ситуацию с Агеевым и “сообщить, как могло получиться, что военнослужащий контрактной службы оказался на территории другого государства, и принять все необходимые меры для освобождения или обмена российского военнослужащего”.

24 июня в районе села Желобок Луганской области Агеев был захвачен в плен в ходе боестолкновения разведгруппы сил ЛНР с бойцами 93-й отдельной механизированной бригады ВС Украины. Как сообщили украинские военные, оказавшие сопротивление командир группы и снайпер были убиты, четверо боевиков захвачены в плен.

Во вторник украинские военные сообщили, что убитый командир разведгруппы – кадровый российский офицер капитан Александр Щербак. Он также исполнял обязанности инструктора разведроты сил ЛНР.

Тогда же Би-Би-Си назвало имя Агеева. Как отмечалось, в Батайске расквартирована 22-я отдельная гвардейская бригада специального назначения ГРУ Генштаба России. Были опубликованы появившиеся ранее в соцсетях фотографии Агеева с символикой ГРУ, а также его снимки с оружием в форме без опознавательных знаков.

Между тем в российском Минобороны заявили, что Агеев уволился в запас летом 2016 года после прохождения срочной службы. Информация о поступлении Агеева на военную службу по контракту в военном ведомстве назвали “вымыслом украинских пропагандистов”.

Представитель “народной милиции” ЛНР Андрей Марочко заявил, что Агеев был принят на добровольную службу “военным комиссариатом” самопровозглашенной республики. “Ефрейтор Агеев, который на данный момент находится в плену, добровольно вступил в ряды Народной милиции Луганской народной республики”, – сказал Марочко.

Позже было опубликовано видео с пресс-конференции военного руководства ЛНР и кадры с места боестолкновения. На пресс-конференции утверждалось, что на телах убитых были обнаружены многочисленные пулевые и ножевые ранения, а также ссадины и кровоподтеки. Также утверждается, что убитые и захваченные в плен не входили в состав разведгруппы, а охраняли опорно-наблюдательный пункт под Знаменкой Луганской области.