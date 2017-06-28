Среда, 28 июня 2017

В Симферополе сотрудники крымского управления ФСБ задержали заместителя министра внутренних дел аннексированного полуострова Андрея Иванцова и его сына, помощника прокурора Симферополя Егора Иванцова, сообщает “Новая газета”. Их подозревают в махинациях с землей детского лагеря “Кристалл” в Алуште.

Как рассказал источник из ФСБ, лагерь должен был перейти в собственность МВД Крыма. Однако в результате подделки документов украинского образца часть его территории и строений оказалась оформлена на Егора Иванцова. Этому способствовал директор лагеря Александр Звонков. На незаконно полученной земле Иванцовы построили усадьбу, которую впоследствии продали.

По информации издания, в отношении Егора Иванцова и бывшего директора лагеря Звонкова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере). По версии следствия, в результате их действий муниципальному образованию Алушта причинен ущерб на сумму не менее 6,2 миллиона рублей.

До российской аннексии Крыма Андрей Иванцов занимал должность начальника Алуштинского городского отдела ГУМВД Украины по Автономной республике Крым.

Это не первое дело против российских высокопоставленных чиновников в Крыму. В феврале 2015 года начальник управления ФСБ по Крыму Виктор Палагин заявил, что бывший первый вице-премьер аннексированного полуострова Рустам Темиргалиев является одним из подозреваемых по делу о краже более 300 килограмм золота и около 250 миллионов рублей из крымского отделения Ощадбанка Украины. В феврале по этому делу были осуждены несколько человек. Темиргалиев также проходил по делу о двух эпизодах мошенничества в крупном размере, но в числе обвиняемых его имя отсутствовало.

15 февраля было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя совета министров аннексированного Крыма Олега Казурина по части 6 статьи 290 УК (получение взятки через посредника в особо крупном размере). “По данным следствия, с августа по декабрь 2016 года подозреваемый получил через посредника часть от ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 миллионов рублей за способствование им в силу должностного положения выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилья в Крыму, а также общее покровительство фирме при исполнении ей данного муниципального контракта”, – сообщили в СКР.