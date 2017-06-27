Вторник, 27 июня 2017

Совет Евросоюза продлил на полгода экономические санкции против России в связи с невыполнением минских соглашений об урегулировании ситуации на востоке Украины. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Представители стран ЕС приняли решение по письменной процедуре, начатой в понедельник.

Действие ограничений заканчивалось 31 июля.

Замглавы российского МИДа Алексей Мешков заявил, что от санкций “прежде всего страдает экономика стран ЕС”. “То, что произошло очередное продление санкций, – это не может не вызвать других чувств, как сожаление. Опять агрессивное меньшинство в ЕС правит бал”, – цитирует РИА Новости слова Мешкова.

22 июня председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что лидеры ЕС договорились продлить санкции, поскольку Россия “в недостаточной степени выполняет минские договоренности”.

Секторальные санкции Евросоюза, принятые из-за агрессии России на Украине, вступили в действие 1 августа 2014 года. Они были введены на срок 1 год. Ограничительные меры коснулись банковской и нефтяной сферы, оборонно-промышленного комплекса, продукции двойного назначения и сферы технологий. В частности, был введен запрет на поставки оборудования для нефтяной промышленности, на технологическое сотрудничество с Россией в разработке Арктического шельфа и сланцевых месторождений. ЕС также ввел эмбарго на торговлю оружием с Россией и экспорт технологий двойного назначения. С тех пор санкционный список неоднократно расширялся.

19 декабря Совет ЕС в четвертый раз продлил секторальные санкции против России.

19 июня Евросоюз на год продлил ограничения в отношении аннексированных Россией Крыма и Севастополя. Санкции за аннексию полуострова будут действовать до 23 июня 2018 года.