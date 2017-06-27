Вторник, 27 июня 2017

В Константиновском районе Донецкой области подорвался на мине автомобиль с сотрудниками Службы безопасности Украины. Погиб полковник Юрий Возный, сообщает пресс-центр СБУ.

“Юрий Возный стал двадцать третьим сотрудником Службы, который отдал свою жизнь защищая нашу Родину. СБУ выражает соболезнования родным и близким”, – говорится в сообщении.

Еще трое сотрудников СБУ, находившиеся в машине, госпитализированы с ранениями различной тяжести.

17 марта центре Мариуполя взорвали машину замначальника управления контрразведки донецкого главка СБУ полковника Александра Хараберюша. В автомобиле он находился один. Хараберюшу оторвало обе ноги, и он умер в машине скорой помощи от потери крови. Было возбуждено дело по статье о теракте.

С угрозами в адрес полковника ранее выступали донецкие террористы. В октябре 2016 года “секретарь совета безопасности ДНР”, бывший командир батальона “Восток” Александр Ходаковский обвинил Хараберюша и некоторых других украинских силовиков в пытках задержанных. В отношении этих силовиков, заметил террорист, “много и вопросов, и заготовленных патронов”. “И я могу вас уверить, что наши планы будут по отношению к ним применены”, – добавил Ходаковский.

Во вторник в Киеве в результате подрыва автомобиля Mercedes погиб руководитель одного из спецподразделений Главного управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал. Преступление квалифицируется как террористический акт, сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

“Поскольку он (погибший. – Ред.) является действующим военным, то прокуратура будет определять подследственность расследования этого уголовного производства, которое сейчас зарегистрировано по статье 258 Уголовного кодекса (теракт) следственным отделом главного управления полиции в городе Киеве”, – сказал Шевченко.

При взрыве легкие ранения получили двое случайных прохожих.