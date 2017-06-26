Понедельник, 26 июня 2017

На процессе об убийстве Бориса Немцова судья Московского окружного военного суда Юрий Житников исключил из коллегии двоих присяжных. Об этом сообщает корреспондент “Граней” из зала суда.

Сначала из состава коллегии вывели запасную присяжную № 13 Тамару Владимировну. Как выяснилось, она не сообщила, что ее муж, умерший в 2013 году, был четырежды судим.

Затем один из членов коллегии сообщил, что присяжный № 6 Антон Васильевич принес в совещательную комнату некие доказательства по делу. На вопрос Житникова, где он взял эти материалы, присяжный ответил, что самостоятельно нашел их в интернете и распечатал.

Прокурор Мария Семененко сообщила, что материалы присяжного относятся к событиям 9 и 15 августа 2014 года. Эта информация есть в деле, но не была представлена в суде. Обвинение не считает, что в это время уже шла подготовка к убийству, подчеркнула прокурор.

Судья Житников отметил, что присяжные не вправе собирать сведения вне судебного заседания. Таким образом, заседатель нарушил требование УПК. Житников исключил из коллегии присяжного № 6. Предварительно он опросил подсудимых и адвокатов об их мнении на этот счет. Те оставили решение на усмотрение судьи.

Таким образом, в коллегии остался лишь один запасной присяжный.

Далее присяжные удалились для вынесения вердикта. Им предстоит ответить на 26 вопросов, главный из них – виновен ли кадыровец Заур Дадаев в убийстве Немцова. Как утверждает обвинение, именно Дадаев стрелял в Немцова. Также коллегии предстоит ответить на вопрос, заслуживают ли фигуранты снисхождения в случае признания их вины. Подсудимому, который признан заслуживающим снисхождения, не может быть назначено больше двух третей максимального срока.

Двух с половиной часов, оставшихся до 18 часов – времени закрытия суда – присяжным для вынесения вердикта не хватило. Заседатели продолжат совещаться в среду. Если присяжные не сумеют прийти к консенсусу, у них есть право не раньше чем через три часа после начала совещания вынести вопросы, поставленные судьей, на голосование.

На скамье подсудимых пять человек – помимо Дадаева это братья Анзор и Шадид Губашевы, бывший сотрудник чеченской милиции Тамерлан Эскерханов, а также Хамзат Бахаев. Каждому из них инкриминированы пункты “ж”, “з” части 2 статьи 105 (убийство по найму в составе организованной группы) и часть 3 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия). Максимальное наказание по первому из этих обвинений согласно кодексу – смертная казнь (в связи с мораторием на такую меру – пожизненный срок). Никто из подсудимых вину не признает.

Анзор Губашев и погибший при задержании Беслан Шаванов считаются непосредственными пособниками Дадаева. Преследование Шаванова прекращено в связи с его смертью.

Заказчиком и организатором преступления обвинение называет кадыровца Руслана Мухудинова. Местонахождение Мухудинова, как утверждал СКР, в ходе следствия установить не удалось. Материалы в отношении него, а также “иных неустановленных лиц” выделены в отдельное производство.