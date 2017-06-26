Понедельник, 26 июня 2017

Коллегия присяжных Московского окружного военного суда после совещания во вторник не сумела вынести вердикт по делу об убийстве сопредседателя РПР-ПАРНАС Бориса Немцова. Об этом сообщает корреспондент “Граней” из зала суда.

На слушаниях во вторник судья Юрий Житников обратился к присяжным с пространным напутственным словом, в котором перечислил доказательства в деле. Затем заседатели отправились в совещательную комнату.

Присяжным предстоит ответить на 26 вопросов. Главный из них – виновен ли кадыровец Заур Дадаев в убийстве Немцова. Как утверждает обвинение, именно Дадаев стрелял в политика. Также коллегии предстоит ответить, заслуживает ли каждый из фигурантов снисхождения в случае признания его виновным. Подсудимому, который признан заслуживающим снисхождения, не может быть назначено больше двух третей максимального срока.

Двух с половиной часов, оставшихся до 6 вечера – времени закрытия суда, – присяжным для вынесения вердикта не хватило. Совещание продолжится в среду. Если заседатели не сумеют прийти к консенсусу, у них есть право не раньше чем через три часа после начала совещания вынести вопросы, поставленные судьей, на голосование.

Ранее во вторник Житников исключил из коллегии двух присяжных: одну из запасного состава и одного из основного. Присяжный № 6 из основного состава был исключен за то, что принес в совещательную комнату карты и склейки с информацией из материалов дела, которые не оглашались в процессе. На вопрос Житникова о том, как к заседателю попали эти данные, тот ответил, что самостоятельно нашел их в интернете и распечатал.

Прокурор Мария Семененко сообщила, что материалы, полученные присяжным, относятся к 9 и 15 августа 2014 года. В суде, подчеркнула чиновница, эту информацию не представляли, поскольку обвинение не считает, что в августе 2014-го уже шла подготовка к убийству.

Судья Житников обвинил заседателя в нарушении требований УПК, указав, что присяжные не вправе собирать сведения вне судебного заседания.

На скамье подсудимых пять человек – помимо Дадаева это братья Анзор и Шадид Губашевы, бывший сотрудник чеченской милиции Тамерлан Эскерханов, а также Хамзат Бахаев. Каждому из них инкриминированы пункты “ж”, “з” части 2 статьи 105 (убийство по найму в составе организованной группы) и часть 3 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия). Максимальное наказание по первому из этих обвинений согласно кодексу – смертная казнь (в связи с мораторием на такую меру – пожизненный срок). Никто из подсудимых вину не признает.

Анзор Губашев и погибший при задержании Беслан Шаванов считаются непосредственными пособниками Дадаева. Преследование Шаванова прекращено в связи с его смертью.

Заказчиком и организатором преступления обвинение называет кадыровца Руслана Мухудинова. Местонахождение Мухудинова, как утверждал СКР, в ходе следствия установить не удалось. Материалы в отношении него, а также “иных неустановленных лиц” выделены в отдельное производство.