Рейтинг СМИ

Посетите рейтинг сайтов СМИ. В рейтинге учавствуют лучшие СМИ ресурсы.

Перейти на Рейтинг
Home » Новости Дня

Присяжные не вынесли вердикт по делу об убийстве Немцова

Понедельник, 26 июня 2017

Коллегия присяжных Московского окружного военного суда после совещания во вторник не сумела вынести вердикт по делу об убийстве сопредседателя РПР-ПАРНАС Бориса Немцова. Об этом сообщает корреспондент “Граней” из зала суда.

На слушаниях во вторник судья Юрий Житников обратился к присяжным с пространным напутственным словом, в котором перечислил доказательства в деле. Затем заседатели отправились в совещательную комнату.

Присяжным предстоит ответить на 26 вопросов. Главный из них – виновен ли кадыровец Заур Дадаев в убийстве Немцова. Как утверждает обвинение, именно Дадаев стрелял в политика. Также коллегии предстоит ответить, заслуживает ли каждый из фигурантов снисхождения в случае признания его виновным. Подсудимому, который признан заслуживающим снисхождения, не может быть назначено больше двух третей максимального срока.

Двух с половиной часов, оставшихся до 6 вечера – времени закрытия суда, – присяжным для вынесения вердикта не хватило. Совещание продолжится в среду. Если заседатели не сумеют прийти к консенсусу, у них есть право не раньше чем через три часа после начала совещания вынести вопросы, поставленные судьей, на голосование.

Ранее во вторник Житников исключил из коллегии двух присяжных: одну из запасного состава и одного из основного. Присяжный № 6 из основного состава был исключен за то, что принес в совещательную комнату карты и склейки с информацией из материалов дела, которые не оглашались в процессе. На вопрос Житникова о том, как к заседателю попали эти данные, тот ответил, что самостоятельно нашел их в интернете и распечатал.

Прокурор Мария Семененко сообщила, что материалы, полученные присяжным, относятся к 9 и 15 августа 2014 года. В суде, подчеркнула чиновница, эту информацию не представляли, поскольку обвинение не считает, что в августе 2014-го уже шла подготовка к убийству.

Судья Житников обвинил заседателя в нарушении требований УПК, указав, что присяжные не вправе собирать сведения вне судебного заседания.

На скамье подсудимых пять человек – помимо Дадаева это братья Анзор и Шадид Губашевы, бывший сотрудник чеченской милиции Тамерлан Эскерханов, а также Хамзат Бахаев. Каждому из них инкриминированы пункты “ж”, “з” части 2 статьи 105 (убийство по найму в составе организованной группы) и часть 3 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия). Максимальное наказание по первому из этих обвинений согласно кодексу – смертная казнь (в связи с мораторием на такую меру – пожизненный срок). Никто из подсудимых вину не признает.

Анзор Губашев и погибший при задержании Беслан Шаванов считаются непосредственными пособниками Дадаева. Преследование Шаванова прекращено в связи с его смертью.

Заказчиком и организатором преступления обвинение называет кадыровца Руслана Мухудинова. Местонахождение Мухудинова, как утверждал СКР, в ходе следствия установить не удалось. Материалы в отношении него, а также “иных неустановленных лиц” выделены в отдельное производство.