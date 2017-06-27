Вторник, 27 июня 2017

Важно любую работу организовать таким образом, чтобы исключить все нерациональные движения, мешающие быстро и качественно специалисту выполнять возложенные на него функции. Одним из направлений правильной организации труда является грамотная расстановка в рабочей зоне оборудования и сопутствующей технологической оснастки. При отсутствии должного подхода в расположении инструмента потери времени могут достигать высоких значений, а это напрямую ведет к снижению таких показателей, как производительность труда, эффективность производства и рентабельность.

Виды стеллажей для метизов

На больших и малых производствах, в мастерских применяются метизы разных видов (болты, гайки, шурупы и пр.), отличающихся габаритами, назначением. Важно их правильно разместить в рабочей зоне, так чтобы они всегда были под рукой, и можно их было безошибочно достать, образно говоря, не глядя. Для этого необходимо приобрести специальные стеллажи для метизов.

Производители предлагают разного вида стеллажи:

- металлические;

- деревянные;

-на устойчивых ножках или колесиках;

-разборные и неразборные;

-с наклоном ящиков и без;

- одностороннего или двустороннего вида и пр.

Часто они сразу комплектуются ящиками, но на некоторые стеллажи их необходимо приобретать отдельно.

Сами ящики для метизов также различаются, какие-то изготовлены из прочного пластика, разных расцветок, другие из металла.

Закупают стеллажи для метизов магазины, автосервисы, слесарные мастерские, промышленные предприятия. Также их удобно использовать в быту, тем, у кого есть, к примеру, гараж и хочется навести в нем порядок. Спрос и предложения большие.

Основные характеристики

На что следует обратить внимание при выборе стеллажей для метизов? Прежде всего, на такие характеристики, как:

- габариты стеллажа и лотка (высота, длина, глубина, объем);

- возможность сдвига (верх, вниз) полки, шаг;

- вес конструкции, запас прочности;

- устойчивость, безопасность и пр.

Отталкиваясь примерно от этого списка характеристик, можно подобрать удобный, практичный и приемлемый по цене стеллаж под свои именно требования и пожелания.