Выбираем стеллажи для метизов
Важно любую работу организовать таким образом, чтобы исключить все нерациональные движения, мешающие быстро и качественно специалисту выполнять возложенные на него функции. Одним из направлений правильной организации труда является грамотная расстановка в рабочей зоне оборудования и сопутствующей технологической оснастки. При отсутствии должного подхода в расположении инструмента потери времени могут достигать высоких значений, а это напрямую ведет к снижению таких показателей, как производительность труда, эффективность производства и рентабельность.
Виды стеллажей для метизов
На больших и малых производствах, в мастерских применяются метизы разных видов (болты, гайки, шурупы и пр.), отличающихся габаритами, назначением. Важно их правильно разместить в рабочей зоне, так чтобы они всегда были под рукой, и можно их было безошибочно достать, образно говоря, не глядя. Для этого необходимо приобрести специальные стеллажи для метизов.
Производители предлагают разного вида стеллажи:
- металлические;
- деревянные;
-на устойчивых ножках или колесиках;
-разборные и неразборные;
-с наклоном ящиков и без;
- одностороннего или двустороннего вида и пр.
Часто они сразу комплектуются ящиками, но на некоторые стеллажи их необходимо приобретать отдельно.
Сами ящики для метизов также различаются, какие-то изготовлены из прочного пластика, разных расцветок, другие из металла.
Закупают стеллажи для метизов магазины, автосервисы, слесарные мастерские, промышленные предприятия. Также их удобно использовать в быту, тем, у кого есть, к примеру, гараж и хочется навести в нем порядок. Спрос и предложения большие.
Основные характеристики
На что следует обратить внимание при выборе стеллажей для метизов? Прежде всего, на такие характеристики, как:
- габариты стеллажа и лотка (высота, длина, глубина, объем);
- возможность сдвига (верх, вниз) полки, шаг;
- вес конструкции, запас прочности;
- устойчивость, безопасность и пр.
Отталкиваясь примерно от этого списка характеристик, можно подобрать удобный, практичный и приемлемый по цене стеллаж под свои именно требования и пожелания.