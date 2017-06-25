Воскресенье, 25 июня 2017

СКР завершил следствие в отношении фигуранта “дела 26 марта” Дмитрия Крепкина. Об этом сообщает агентство “Москва” со ссылкой на Ильнура Шарапова, адвоката политзека.

Теперь обвиняемый и его адвокат приступают к ознакомлению с материалами дела.

32-летний москвич Крепкин – мастер по ремонту оборудования, 26 марта впервые участвовавший в протестной акции, – был задержан 16 мая. Двумя днями позже судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь арестовала задержанного на два месяца.

Как и прочим шестерым фигурантам “дела 26 марта”, о которых известно СМИ, Крепкину вменена часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающая до пяти лет колонии. Дело ведет старший следователь центрального главка СКР по особо важным делам Алексей Северилов. Руководит следственной группой полковник юстиции Рустам Габдуллин; он же возглавляет и следственную группу СКР по Болотному делу.

Как утверждает следственное ведомство, на антикоррупционной акции 26 марта Крепкин ударил по ноге омоновца Звонарева. При этом на видеозаписи плохого качества, которая легла в основу обвинения, удар не виден.

Сам Звонарев не обращался к медикам и не подавал рапорт об обнаружении признаков преступления. Однако в своих показаниях он утверждает, будто испытал от удара “сильную физическую боль”. Ранее сообщалось, что на очной ставке Звонарев заявил об отсутствии претензий к политзеку.

Крепкин вину полностью отрицает. Он настаивает на том, что удар пришелся не по ноге Звонарева, а по его дубинке.

Самого обвиняемого на акции 26 марта силовики избили. Он получил не меньше шести ударов; в травмпункте у него зафиксировали кровоподтеки по всему телу.

“Дело 26 марта” СКР начал фабриковать непосредственно по окончании антикоррупционной акции. Все семеро фигурантов, о которых известно на сегодня, содержатся в СИЗО. Двое арестованных – 27-летний актер Юрий Кулий и 39-летний столяр Александр Шпаков – уже осуждены в особом порядке к восьми месяцам колонии-поселения и полутора годам общего режима соответственно; приговор Кулию 19 июня вступил в силу. Продолжается суд над 32-летним разнорабочим Станиславом Зимовцом, который в итоге отказался признать вину. Следствие по делу 30-летнего грузчика Андрея Косых, насколько известно, пока не завершено. 9 июня был арестован 31-летний Дмитрий Борисов, активист движения “14%”, а 11-го – 44-летний Алексей Политиков, один из ключевых активистов “Артподготовки” Вячеслава Мальцева.