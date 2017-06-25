Воскресенье, 25 июня 2017

Владимир Тимошенко, которому вменено распространение экстремистского текста из колонии, на слушаниях по существу своего дела, открывшихся в понедельник в Красногвардейском райсуде города, отказался признать вину. Об этом “Граням” сообщил адвокат “Агоры” Виталий Черкасов, который представляет интересы обвиняемого.

Предварительные слушания по делу прошли 14 июня. Ведет процесс судья Андрей Юрьев.

44-летнему Тимошенко инкриминирована часть 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти к социальной группе “служащие учреждений и институтов государственной власти”). Подсудимому грозит до четырех лет колонии. Он заключен в петербургский СИЗО-1 “Кресты”.

Согласно фабуле дела, в январе 2015 года, отбывая срок семь с половиной лет в ИК-9 строгого режима в окрестностях рабочего поселка Парфино Новгородской области, Тимошенко по телефону надиктовал своей невесте текст о “ситуации на Украине”, “силовом репрессивно-карательном аппарате” России и Владимире Путине. Невеста по просьбе заключенного опубликовала этот текст на его ВК-странице.

Защиту Черкасов строит на том тезисе, что чиновники социальной группы не образуют. Этот аргумент активно используется адвокатами “Агоры” в делах об экстремизме. В деле тверича Шамиля Казакова адвокату Светлане Сидоркиной удалось таким образом добиться, чтобы из обвинения ее клиенту исключили 282-ю статью. Между тем в деле таганроженки Елизаветы Цветковой этот довод адвокату Юрию Чупилкину не помог – обвинение с его подзащитной не сняли.

Следующее заседание процесса состоится 12 июля. Начало в 11 часов.

Тимошенко был задержан в Петербурге 23 декабря 2016 года, меньше чем через две недели после освобождения из колонии. Следствие вел городской главк СКР. Ведомство излагало фабулу дела иначе, чем адвокат. Утверждалось, что текст, за который преследуют Тимошенко, был опубликован не на его личной странице, а в некоем ВК-сообществе. С другой стороны, “социальная группа” в сообщении ведомства была очерчена у́же: “сотрудники правоохранительных органов”.

При этом заявлялось, что “знакомая” Тимошенко “не была осведомлена о его преступном умысле”.

По первому делу Тимошенко задержали 11 июня 2009 года. Ему вменили подготовку к подрыву стены Новгородского кремля во время фестиваля “Ганзейские дни Нового времени”, который проводился в городе 18-21 июня того же года. Как утверждалось, в квартирах Тимошенко в Новгороде, а также в Кисловодске, откуда он родом, силовики нашли самодельные бомбы, взрывчатку, боеприпасы, пневматическое оружие и экстремистские материалы. Взрывом, заявлялось в деле, обвиняемый хотел привлечь внимание к проблемам “России и русского народа”.

Следствие вела ФСБ. Тимошенко вменили часть 1 статьи 30 – часть 1 статьи 205 (подготовка к теракту), часть 1 статьи 222 (незаконный оборот оружия) и часть 1 статьи 223 УК (незаконное изготовление оружия).

Процесс вела коллегия Новгородского облсуда под председательством Алексея Гричаниченко. На первых же слушаниях по существу, прошедших 2 декабря 2009 года, Тимошенко признал вину. 26 мая 2010-го он был осужден к сроку пять с половиной лет.

Между тем в 2011 году Тимошенко доставили в Кисловодск и там повторно осудили по статьям 222 и 223 УК, вменив те же эпизоды, что и в Новгороде. Этим приговором срок заключенному был увеличен на два года.