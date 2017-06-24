Суббота, 24 июня 2017

Россия десятки лет подрывала американскую демократию, и вмешательство в ход прошлогодних президентских выборов в США стало лишь одним из эпизодов кампании, которую ведет Москва. Как передает Bloomberg, такое заявление сделал в субботу в интервью телеканалу MSNBC директор ЦРУ Майк Помпео.

“Они занимаются этим уже очень долго, – подчеркнул шеф спецслужбы. – Десятки лет русские пытаются подорвать американскую демократию”. Поэтому, заключил он, вмешательство России в американские выборы – “в некотором смысле не новость”. “Но оно определенно ставит на повестку дня вопрос нашей способности найти средства, чтобы остановить их”, – добавил директор ЦРУ.

Помпео также заметил, что средства, использованные Россией для воздействия на результаты выборов в США, были, “если честно, не особенно оригинальными”.

При этом шеф разведки заявил, что не может подтвердить, действительно ли российская кампания была инициирована лично Владимиром Путиным.

Также Помпео сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа намерена пресечь утечки информации из государственных структур и наказать виновных в разглашении этих сведений.

Ранее на этой неделе бывший министр национальной безопасности США Джей Джонсон в своих письменных показаниях Конгрессу заявил, что хакерские атаки на избирательную систему страны проводились по прямому указанию Путина.

В пятницу СМИ сообщили, что АНБ по распоряжению предыдущего президента Барака Обамы разработала меры разрушительного воздействия на российскую киберинфраструктуру в ответ на вмешательство в выборы 2016 года. Как утверждалось, эти меры предполагают поиск уязвимостей в российских компьютерных сетях и внедрение в них имплантов, способных в нужный момент вывести критическую инфраструктуру из строя.