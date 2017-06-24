Суббота, 24 июня 2017

В Хасавюрте полицейские – как утверждается, в перестрелке – убили двух граждан. Об этом сообщает “Черновик” со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Инцидент произошел в субботу вечером. По словам собеседника издания, полицейские попытались остановить машину, однако оттуда открыли по силовикам стрельбу; нападавших убили ответным огнем.

Имена погибших не уточняются. Сообщается лишь, что оба убитых жили в Темирауле к северо-востоку от Хасавюрта и, по предварительным данным, “являлись пособниками местной бандгруппы”.

Какой бы то ни было дополнительной информации об инциденте в открытых источниках нет.

Сообщения об убийствах силовиками жителей Дагестана поступают из региона периодически, с интервалом от нескольких дней до нескольких недель. В частности, 28 февраля также заявлялось, что в ауле Карамахи Буйнакского района погиб гражданин, открывший стрельбу по силовикам. 12 апреля Национальный антитеррористический комитет распространил информацию о том, что в окрестностях пгт Тюбе Кумторкалинского района, в нескольких километрах от Махачкалы, в перестрелке убиты трое участников подполья. 19 мая сообщалось, что в том же Карамахи убиты четверо членов кадарской подпольной группировки.