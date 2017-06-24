Суббота, 24 июня 2017

Петербургский правозащитник Динар Идрисов, который 10-е сутки держит сухую голодовку под административным арестом в спецприемнике, объявил, что с 22 часов воскресенья прекращает акцию. Сообщение активиста помещено на его ФБ-странице.

Идрисов пояснил, что перейдет в режим обычной голодовки и начнет пить воду, но продолжит воздерживаться от пищи.

“Принял такое решение ради семьи, ради моих подзащитных и ради наших будущих общих побед”, – говорится в публикации.

Требованиями сухой голодовки Идрисова были отставка начальника петербургского главка МВД Сергея Умнова, его заместителя – начальника полиции Константина Власова, замначальника полиции по охране общественного порядка Виктора Подколзина и начальника отдела по исполнению административного законодательства Евгения Федоренко. Правозащитник обвиняет их в нарушении закона во время петербургской акции 12 июня.

Ни один из упомянутых Идрисовым полицейских чиновников к моменту его заявления о прекращении сухой голодовки не уволен.

13 июня Идрисов явился в Дзержинский райсуд Петербурга, где рассматривались дела задержанных на прошедшей днем раньше протестной акции. Однако на слушания правозащитника не пустили. На Идрисова сфабриковали протокол по статье 17.3 КоАП (неподчинение распоряжению судьи или пристава); затем его выдворили из суда.

У здания в Идрисова бросили бутылку. Он отмахнулся рукой, и бутылка полетела в сторону суда. Оттуда выбежали полицейские и, крича, будто Идрисов сбежал, попытались задержать его. Активисты у здания начали скандировать “Позор!”, требуя отпустить правозащитника. Тогда полицейские позвали на помощь омоновцев и все вместе затолкали Идрисова в суд.

15 июня этот же суд арестовал Идрисова на 14 суток по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Слушания незаконно проводились в закрытом режиме.

Первоначально активист употреблял минимум воды, запивая лекарство от давления. 18-го числа он также отказался от приема лекарства.

Между тем 19 июня судья Петербургского горсуда Юлия Русанова подтвердила решение об аресте Идрисова, отклонив поданную апелляцию.

Вскоре после разбирательства Идрисова госпитализировали. Однако уже 21 июня полицейские забрали голодающего из-под капельницы и вернули в спецприемник. Заведующая терапевтическим отделением подготовила документы на выписку, несмотря на мнение лечащего врача, который рекомендовал правозащитнику еще как минимум двое суток стационарного лечения.

После этого полицейские обратились в Дзержинский райсуд с ходатайством, в котором попросили не зачитывать Идрисову время, проведенное в больнице, в срок ареста и соответственно продлить добавить ему к этому сроку еще двое суток. 22 июня ходатайство было удовлетворено. Слушания вновь проводились в закрытом режиме; дело рассмотрели за несколько минут.