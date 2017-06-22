Четверг, 22 июня 2017

Видеозапись, которую президент России Владимир Путин показал американскому режиссеру Оливеру Стоуну в многосерийном фильме The Putin Interviews как работу российской авиации в Сирии, была подготовлена одним из управлений главного оперативного управления Генерального штаба… В июне этого года был опубликован тизер третьей части многосерийного фильма Стоуна о Путине. Российский президент показал американскому режиссеру на мобильном телефоне видеозапись с бомбардировкой неизвестной местности, пояснив, что это работа “нашей авиации” в Сирии. Во вторник, 20 июня, СМИ и блогеры сообщили, что на этом ролике зафиксирована атака вертолета США Apache на талибов в Афганистане, проведенная несколько лет назад.

РБК

Это положительные уроки процесса. Но есть и отрицательные. Главный отрицательный результат – неточность в мелочах, которая позволила проходимцу Троцкому организовать в буржуазной прессе кампанию опровержения. Накладка с Гольцманом возмутительна. Ровно через неделю после расстрела подсудимых официальный орган датского правительства газета “Социалдемократен” опубликовала сообщение: гостиница “Бристоль”, где, как показал Гольцман, они встретились с Седовым, была снесена еще в 1917 году и другой гостиницы “Бристоль” в Копенгагене нет. Это большая накладка. Это подстроено Ягодой, чтобы опорочить процесс. Почему выбрана несуществующая гостиница, зачем вообще придумана гостиница? Гольцман мог сказать, что они встретились на вокзале. Так ясно, так просто. Нет, придумали несуществующую гостиницу. Таких накладок больше не должно быть. Но и Ягоде больше не быть.

Анатолий Рыбаков. “Страх”