Четверг, 22 июня 2017

…обнаружили, что оптимальным для развития интеллекта является русский язык!.. Можно смело говорить не только о том, как благотворно сказывается знание русского языка на развитии мышления, но и о качестве мышления, которое дарует сопричастность русскому миру. Современный человек все более далек от абстрактного созерцания и даже от мышления в рамках причинно-следственной связи. Ему на смену пришли короткие информационные вбросы… В то же время русская литература полна символизма и поиска смысла во всех проявлениях бытия… Уж не свободы ли мысли в таком случае боятся те, кто видит угрозу для себя в русском языке и в русской культуре.

Авигдор Эскин, израильский публицист и общественный деятель

Мы тогда лишь вольно дышим,

Если речь родную слышим,

Речь на русском языке,

И в своей столице древней,

И в поселке, и в деревне,

И от дома вдалеке.

Сергей Михалков. “Быль для детей”