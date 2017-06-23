Пятница, 23 июня 2017

3D-панорама – это фотография, для загрузки которой необходимо специальное приложение, позволяющее видеть изображение на 360 градусов вокруг себя. Создаётся эффект присутствия, как будто зритель находится непосредственно на месте съемки, он может передвигаться в любом направлении, рассматривать все детали. Пространство и предметы выглядят объёмными. В современном мире 3D панорама находит широкое применение во многих сферах. Если панорама выполнена качественно, то посетители вашего сайта будут всегда чувствовать себя как в реальности и оценят все достоинства вашего места, информирует https://3ddevice.com.ua.

Для просмотра такой панорамы нужен обычный браузер, который поддерживает плагин adobe flash player или телефон операционной системой Андроид.

Также существуют так называемые виртуальные туры – это совокупность 3D панорам, которые связаны «активными зонами» в единый комплекс. При этом можно перемещаться от одной панорамы к другой.

Сколько же времени понадобится для съёмки одной такой 3D панорамы? Это будет зависеть от места фотосъёмки и окружающих условий, и займёт от двадцати до сорока минут времени. Затем материал необходимо передать на обработку специалистам, например из компании Svit Navkolo, которые кропотливо должны будут сшить все отснятые фотографии в панораму с помощью таких программ, как Krpano или Pano2VR. Эта процедура займёт 1-3 дня в зависимости от сложности и качества фотографий. После этого её можно будет разместить на сайте.

В современном мире всё чаще используют сравнительно молодую технологию панорамной фотографии для выгодных презентаций своих товаров и услуг. Таким образом, клиники, музеи, гостиницы, рестораны, агентства по недвижимости, парикмахерские и туристические компании привлекают множество клиентов. Сегодня возможно презентовать любые объекты, используя современные технологии, а именно виртуальное внедрение в трёхмерное пространство. У клиента будет ощущение, что он побывал непосредственно на месте, и он будет доволен увиденным. Данная техника позволяет ощутить себя действующим лицом, вращаться вокруг себя на 360 градусов, рассмотреть всё в мельчайших деталях. Так же есть возможность приближать и отдалять различные предметы. Интерактивная составляющая 3D панорамы даёт возможность выделять любое количество объектов и присваивать им различные свойства. Это могут быть ссылки на другие интернет страницы, всплывающие подсказки или точки перехода на другие панорамы.