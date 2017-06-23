Пятница, 23 июня 2017

Чернослив запеченный в беконе, оказался хорошей закуской, информирует http://снекиопт.рф

Раньше я никогда такого не пробовал. Да, и, казалось бы, не сочетается мясо со сладостями. Но недавно ездил к сестре и она такое кушанье готовила. Сначала я и есть опасался, чернослив отдельно люблю, бекон люблю, а вместе их не представлял.

Это, знаете, бывает, что она красавица, ну все при ней, а он страшненький. Или наоборот. Думаешь, как так, что? Мир перевернулся? Ну и бекон с черносливом…

В детстве как – то был со мной случай, конфету сосал долгоиграющую и похвали меня суп кушать. А конфетка вкусная, не охота ее выплевывать, ну и решил совместить приятное с полезным. Стал есть суп с конфетой. В результате, конфеты не люблю, суп то же.

Ну, в общем от бекона в черносливе я был на седьмом небе. Представляю рецепт:

Чернослив в беконе – он же “хорошая закуска”

Из чего приготовить: упаковка бекона, нарезанный тонко бекон в вакуумной упаковке чернослив, по 1 штуке на каждую беконину грецкий орех, грамм сто на 10 черносливов чеснок, пару зубцов укроп, немного ну в общем берите в разумном количестве, сами увидите сколько чего надо. А что лишнее останется, то так просто съедите.

Чернослив в беконе, приготовление:

Сделаем ореховую пасту. Все измельчим: орехи, чеснок, укроп. Например блендером можно, или через мясорубку пропустить.

Берем чернослив и начиняем его этой ореховой смесью. Чернослив надо хороший взять, крупный, когда мыть будем проверяем, что бы никаких косточек-палочек в нем не осталось случайных.

В полоску бекона заворачиваем по одной черносливине с начинкой.

Можно зубочисткой чернослив в беконе проткнуть или шпажкой специальной, но лучше что бы это было что-нибудь деревянное, потому что, если пластмассовая шпажка будет, то не знаю, что из нее при нагреве выделится. В общем используйте натуральное

Можно на сковороде поджарить, можно в духовке, разогретой до 220 градусов, минут 5-10 примерно.

Теперь можно и выпить, закуска то есть

Приятного аппетита!

Ну,.. за здоровье!