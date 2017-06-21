Среда, 21 июня 2017

Провайдеры стали по предписанию Роскомнадзора блокировать доступ к российскому домену поисковика Google – google.ru. Об этом сообщает “Медуза”.

По сведениям издания, домен Google блокировался провайдерами ТТК, “Акадо”, московским “Авакс” и петербургским Sumtel. Кроме того, наличие домена в “выгрузке” также подтвердил сотрудник местного провайдера в Обнинске Калужской области. Как сообщает Rambler News Service, доступ к российскому домену Google ограничили также московские провайдеры “МарьиноНет”, “Наука и связь”, “Максима Телеком”.

У российских пользователей Акадо при этом появлялось сообщение “Не удается получить доступ к сайту”, а не обычное для запрещенных сайтов “Запрашиваемый ресурс заблокирован во исполнение требований закона”.

Домен попал в реестре запрещенных ресурсов по решению ФНС от июня 2016 года. Там указано, что запись внесена в реестр по решению. ФНС с июня 2015 года имеет право во внесудебном порядке блокировать сайты, нарушающие российское законодательство об азартных играх и лотереях.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров подтвердил, что блокировка действительно была, сообщают “Ведомости”. По его словам, домен заблокировали, потому что у Google стоял редирект трафика на сайт букмекерской компании, доступ к которому в России ограничен. После того, как компания убрала редирект, “проблема быстро была решена”, заверил Жаров.

Как заявил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, после того, как Google убрал перенаправление на сайт букмекеров, его домен удалили из реестра запрещенных. По сведениям “Медузы”, после этого домен убрали и из “выгрузки” для провайдеров.

Это не первый резонансный случай в июне, связанный с блокировками сайтов. В начале месяца российские интернет-активисты выложили в открытый доступ инструкцию, позволяющую сделать недоступным любой сайт у значительной части российских провайдеров.

Уязвимость приводит к блокировке сайта у тех провайдеров, которые ограничивают доступ по доменному имени. Среди заблокированных доменов многие уже не используются. В инструкциях предлагалось покупать свободные доменные имена из реестра и связывать их с IP-адресами тех ресурсов, которые нужно заблокировать.

Воспользовавшиеся инструкцией стали блокировать адреса популярных интернет-сервисов и государственных органов, включая и сам Роскомнадзор.

9 июня уязвимость привела к крупному сбою в работе российских банков: оказались заблокированы около 100 технических адресов системы 3DSecure, используемой банкам для авторизации платежей, в результате чего на время перестали работать их платежные терминалы.

На другой день Роскомнадзор попросил провайдеров временно не блокировать сайты по DNS.

Чтобы исправить ситуацию, Роскомнадзор составил и разослал провайдерам “белый список” из более чем 2000 доменных масок и IP-адресов популярных ресурсов, которые нельзя блокировать. В список вошли такие маски, как *.yandex.ru, *.facebook.com, *.vk.com, *.google.*, *.twitter.com, *.youtube.com, *.instagram.com. Однако это может привести и к обратной ситуации: любой сайт, содержащий в адресе маску такого вида, невозможно будет заблокировать решением ведомства.

В организации необоснованных блокировок Роскомнадзор обвинил сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Александра Литреева и Владислава Здольникова. В ответ активисты ФБК сами пожаловались в СКР на Роскомнадзор и Минкомсвязи.