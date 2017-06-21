Среда, 21 июня 2017

Судья Симоновского райсуда Москвы Дина Шалагина назначила Леониду Волкову, руководителю предвыборной кампании Алексея Навального, наказание в виде пяти суток административного ареста, сообщает Интерфакс. Он признан виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении) в связи с YouТube-трансляцией акции 12 июня.

Суд отказался вызвать свидетелей защиты. “Видеозапись, конечно, суд тоже смотреть отказывается. То есть я организовывал мероприятие, но как именно – суду не интересно, – отметил Волков. – Новинка в том, что теперь “организатора митинга” назначают, просто написав в протоколе: “организатор”.

Днем Волков по повестке пришел в отдел полиции “Даниловский”. Там на него составили протокол о том, что 12 июня он “с использованием интернет ресурса” YouТube организовал “несогласованное с органами исполнительной власти публичное мероприятие”. Волкова задержали и доставили в суд.

Во время акции 26 марта Волков и другие сотрудники Фонда борьбы с коррупцией были задержаны в офисе организации во время ведения трансляции. На следующий день Симоновский райсуд арестовал Волкова на 10 суток по части 1 статьи 19.3 КоАП (невыполнение требований полицейского). Суд также назначил аресты либо штрафы и коллегам Волкова, задержанным вместе с ним.

Накануне проведения акции 12 июня инициатор протестов, лидер Партии прогресса Алексей Навальный заявил об отмене согласованного мероприятия на проспекте Сахарова из-за давления и препятствий со стороны властей. Он призвал своих сторонников провести акцию на Тверской улице. Утром в понедельник Навального задержали при выходе из дома. В ночь на 12 июня судья Симоновского райсуда столицы Анастасия Лоскутова арестовала Навального на 30 суток по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий).

16 июня Мосгорсуд сократил до 25 суток срок административного ареста Навального. Судья заявила, что оснований отменять решение об аресте нет, однако “претензия к сроку заслуживает внимания”. По ее словам, в первой инстанции не учли наличия у Навального двоих детей. Помимо этого судья сослалась на наличие у политика справки от врача.

13 июня Мещанский райсуд Москвы арестовал на 10 суток директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова по статье 19.3 КоАП. Рубанов был одним из заявителей митинга на проспекте Сахарова и пришел на место отмененной акции, чтобы выполнить обязанности организатора. По версии полицейских, когда со сцены решила выступить адвокат Виолетта Волкова, Рубанов попытался помешать ей и выключил микрофон. Кроме того, активиста обвинили в том, что он якобы мешал проходу людей на митинг.

12 июня в Москве на антикоррупционной акции по данным “ОВД-Инфо” были задержаны 866 протестующих. При этом полиция сообщила о 150 задержаниях. Более 30 человек были оставлены на ночь в полиции.