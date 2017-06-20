Вторник, 20 июня 2017

Федеральное бюро партии “Яблоко” выдвинуло мэра Екатеринбурга Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области. Об этом сообщает Интерфакс.

За выдвижение Розймана проголосовали девять из десяти членов федерального бюро. В качестве альтернативы предлагалось выдвинуть свердловского предпринимателя Сергея Тюрикова, баллотировавшегося от “Яблока” в Госдуму в 2016 году. За него проголосовал только один член бюро.

На собрание пришли представители ЦИК и избиркома Свердловской области. Первоначально его хотели провести 19 июня, однако позднее перенесли, потому что согласно избирательному кодексу региона областную комиссию нужно оповещать о выдвижении кандидата не позднее чем за три дня, если собрание по выдвижению проходит в другом субъекте федерации.

“Яблоко” должно было выдвинуть Ройзмана еще 17 июня на региональной конференции партии. Однако за час до начала конференции глава свердловского отделения партии Юрий Переверзев и еще девять делегатов объявили о выходе из партии в знак протеста против “навязанной им кандидатуры”. После этого конференция оказалась сорвана из-за отсутствия кворума.

На другой день Ройзмана выдвинуло местное отделение ПАРНАСа. В партии пояснили, что приняли такое решение в качестве запасного варианта для мэра на случай, если у него возникнут сложности с выдвижением от “Яблока”.

Впервые о намерении участвовать в губернаторских выборах Ройзман заявил 16 мая.

Выборы губернатора Свердловской области состоятся в единый день голосования 10 сентября. В них примет участие досрочно ушедший в отставку действующий глава региона Евгений Куйвашев.

В сентябре прошлого гора беспартийный Ройзман публично поддержал “Яблоко” на выборах в Госдуму.