Вторник, 20 июня 2017

Прихожан, посмотревших фильм Алексея Учителя “Матильда” на организованных создателями фильма закрытых показах, отлучили на шесть месяцев от святого причастия в церквях и монастырях. Об этом заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская, сообщает РБК .

“Этот фильм признается церковью хулой на дух святой”, – пояснила депутат.

Сам Учитель назвал “полным враньем” информацию об организации закрытых показов его картины. “Рабочую версию фильма никто, кроме представителей власти, не смотрел. Сам фильм еще не готов. Рабочий материал мы также, конечно, показывали митрополиту Илариону, так как он один из крупных руководителей РПЦ”, – сказал режиссер.

Председатель отдела внешних связей митрополит Волоколамский Иларион в начале мая после просмотра “Матильды” назвал фильм “апофеозом пошлости”. “Я его видел, и я сказал Алексею Ефимовичу после просмотра: “Ничего хорошего о вашем фильме я сказать не могу”. Он расстроился, может быть, даже обиделся, но, к сожалению, это фильм, в котором, во-первых, исторические факты, как я сказал, передергиваются”. – отметил митрополит.

Тем не менее в РПЦ еще в феврале заявили, что не будет требовать цензуры фильма. Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе при этом отметил, что “ответственность режиссера никто не отменял”. “Церковь уже заявила свою позицию, указав на то, что при художественном рассмотрении событий, которые стали предметом фильма, следует проявлять деликатность и такт”, – подчеркнул Кипшидзе.

18 мая председатель Владимир Легойда заявил, что к “стремлению что-то запретить в искусстве” относится плохо. “Реакция на заявления Поклонской неоднозначная. Я не знаю ее лично. Видимо, она очень искренний человек, со своими представлениями о том, как должен вести себя верующий в той или иной ситуации. Важно, чтобы люди не воспринимали слова Натальи Поклонской или кого-то еще как позицию всей Церкви”, – подчеркнул он.

26 мая режиссер призвал Госдуму вмешаться в ситуацию. “Почему депутат Госдумы рассылает веером запросы в госучреждения на одну и ту же тему. Это возмутительно! Госдума должна что-то сделать с этим и вмешаться в ситуацию, – заявил Учитель. – У нас только несколько дней назад закончилась проверка государственного казначейства, которая проходила по запросу все той же Натальи Поклонской”.

Сама Поклонская подтвердила, что направляла большое число запросов в компетентные органы в связи с обращениями граждан по поводу фильма “Матильда”, в том числе по поводу выделенных на его производство бюджетных средств. “Я рассматриваю обращения граждан, в связи с чем мною подготовлены депутатские запросы во все компетентные органы. Проводится проверка по факту нарушения прав, религиозных чувств верующих и, в частности, по бюджетным деньгам, которые были выделены на финансирование этого фильма”, – сказала Поклонская.

Между тем спикер Госдумы Владимир Володин назвал просьбы о проверках кинокомпании Учителя личной инициативой Поклонской. “Что касается Госдумы и профильных комитетов, то Наталья Владимировна Поклонская не обращалась ни в комитет Госдумы, ни в Госдуму с просьбой ее в этом вопросе поддержать. Поэтому это ее инициатива как депутата, – сказал Володин. – Что касается проверяющих ведомств, они могут назначить проверку, а могут отказать в проверке, объяснив свою позицию. В этой связи было бы правильно исходить из того, что есть позиция депутата, но может быть и позиция ведомства, которая не всегда совпадает с позицией депутата”.