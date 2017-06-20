Вторник, 20 июня 2017

Симферопольский блогер Наталья Харченко во вторник бежала из аннексированного Крыма в Киев из-за угрозы дела о сепаратизме. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Как пояснила Харченко, дело против нее крымский главк ФСБ должен был открыть в среду.

Беженка прибыла в столицу Украины практически без вещей, оставив на время двух малолетних детей своим родителям. Несколькими неделями раньше в Киев перебрался муж Харченко – активист симферопольского Украинского культурного центра Андрей Виноградов, лишившийся работы после начала доследственной проверки в отношении его жены.

О проверке стало известно 12 января. В этот день в дом, где жили семья Виноградова и родители Харченко, явились с “гласным обследованием” оперативники ФСБ. В качестве понятых они привели с собой двух членов “Молодой гвардии “Единой России”. В связи с чем проводилось “обследование жилища”, визитеры не пояснили. Часть компьютеров, находившихся в доме, силовики опечатали, а остальные изъяли.

Затем обоих супругов отвезли на опрос в региональный главк ФСБ. Там выяснилось, что внимание спецслужбы привлекли публикации на личной ВК-странице крымчанки, в частности фото, изображающее Харченко на фоне крымского пейзажа в камуфляже и с украинским флагом.

Адвоката Эдема Семедляева к Харченко не допустили, и ее опрос проводился без защитника. По окончании опроса с крымчанки взяли подписку о неразглашении.

Несколькими днями позже стало известно, что Виноградова, а также мать Харченко вынуждают уволиться с работы. “На работе (в частной фирме “Платан”, которая торгует стройматериалами. – Ред.) мне сказали, что у них уже были в 2014 году обыски ФСБ и работа тогда была парализована на две недели, – рассказывал Виноградов. – Сейчас они тоже рисковать не хотят”. От матери Харченко, работавшей главбухом в нефтегазовой компании, потребовали уволиться, объяснив, что “это связано с мерами безопасности предприятия”.

Кроме того, после визита силовиков к Виноградову и Харченко начали поступать угрозы семье их знакомых, которые также поддерживают Украину.

В дальнейшем Харченко опрашивали еще три раза. Последний, четвертый, опрос, прошел 29 мая. Как рассказывал адвокат Семедляев, силовики намерены вменить Харченко часть 2 статьи 280.1 российского УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет), предусматривающую до пяти лет колонии, и материалы проверки составляют уже два тома.

В отличие от первого опроса, последующие проводились уже в присутствии адвоката и на них Харченко отказывалась от дачи объяснений. Виноградов, также опрошенный несколько раз, не давал свидетельств с самого начала.

Во время второго опроса, рассказывал активист, следователь заявил, что Виноградов и Харченко могут забрать изъятые компьютеры. “Однако, когда мы пришли, нам технику так и не отдали, – отмечал Виноградов. – Они поставили условие: либо мы свидетельствуем против себя и говорим, чей компьютер, либо нам технику не вернут”.

Харченко, также сообщал ее муж, страдает хроническим заболеванием нервной системы, и после каждого опроса у нее случался приступ. “На фоне нервных срывов развилась болезнь Паркинсона, – рассказывал Виноградов. – Ей можно оформлять инвалидность, но пока это еще не сделано”.