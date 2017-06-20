Вторник, 20 июня 2017

Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу, летевшему над Балтийским морем, однако был отогнан российским истребителем Су-27. Об этом сообщает Интерфакс.

По словам находившегося на борту самолета Шойгу журналиста, когда F-16 попытался подлететь к самолету министра обороны, между ними встал российский боевой самолет и качнул крыльями, продемонстрировав вооружение. После этого истребитель НАТО ушел в сторону.

Инцидент произошел в нейтральных водах Балтийского моря. Шойгу направлялся в Калининград для участия в выездном заседании коллегии Минобороны. Звено истребителей Су-27 охраняло самолет министра. Авиация НАТО попыталась сопроводить группу российских самолетов.

Во вторник, как передавало CNN, российский Су-27 приблизился к американскому разведывательному самолету RC-135 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем на расстояние около полутора метров. В европейском командовании армии США назвали маневр российского самолета “небезопасным” и подчеркнули, что российский истребитель маневрировал “хаотично”. В российском Минобороны заявили, что два самолета-разведчика RC-135 были перехвачены, когда достигли российской границы.

В октябре 2015 года над Швейцарией истребитель воздушных сил страны F/A-18 приблизился к самолету спикера Госдумы Сергея Нарышкина, направлявшегося во главе российской парламентской делегации в Женеву. Тогда российский МИД потребовал объяснений от Швейцарии и Франции, чей самолет первоначально подозревали в участии в инциденте. Власти Швейцарии назвали произошедшее в небе над страной “обычной процедурой” и подчеркнули, что “никакого опасного сближения не было”.