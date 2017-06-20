Вторник, 20 июня 2017

Генсек ООН Антониу Гутерриш назначил россиянина Владимира Воронкова своим заместителем – директором Бюро ООН по борьбе с терроризмом. Об этом сообщается на сайте международной организации.

До этого назначения Воронков с июля 2011 года занимал должность постоянного представителя России при международных организациях в Вене.

Бюро по борьбе с терроризмом – новая структура ООН. Первоначально Россия выдвинула на пост директора бюро кандидатуру своего посла в Вашингтоне Сергея Кисляка. Однако ряд стран – членов Совбеза ООН согласовать эту кандидатуру отказался. После этого, передавал “Коммерсант”, на Смоленской площади обсуждалось выдвижение замглавы МИДа Геннадия Гатилова; при этом отмечалось, что окончательно решение относительно него еще не принято. В итоге кандидатом стал Воронков.

Воронкову 64 года, он выпускник истфака МГУ. Был переводчиком у генсеков ЦК КПСС Леонида Брежнева и Константина Черненко. С 1989-го работает в системе МИДа. В 2005-2008-м – заместитель постпреда России при ОБСЕ. Далее до назначения постпредом при международных организациях в Вене был директором департамента общеевропейского сотрудничества МИДа.