Вторник, 20 июня 2017

Судья Пресненского райсуда Москвы Татьяна Васюченко арестовала бывшего генерального продюсера автономной некоммерческой организации “Седьмая студия” Алексея Малобродского на срок до 19 июля. Об этом сообщает Интерфакс.

Малобродскому предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц), предусматривающей до 10 лет колонии.

Согласно фабуле дела, передавала с заседания суда арт-директор Центра им. Мейерхольда Елена Ковальская, Малобродский совместно с экс-гендиректором “Седьмой студии” Юрием Итиным и бывшим главбухом Ниной Масляевой, которые были привлечены по делу ранее, в 2012 году похитил 2,33 миллиона рублей, выделенных из бюджета на постановку спектакля “Сон в летнюю ночь”. В итоге, заявлял следователь, спектакль поставлен не был.

Малобродский в суде возразил, что в действительности “Сон в летнюю ночь” идет на сцене уже пять лет и это подтверждается в частности рецензиями в СМИ.

Адвокат настаивал на освобождении Малобродского под подписку о невыезде или помещении под домашний арест. Между тем следователь настаивал, что мерой пресечения может быть только заключение в СИЗО, поскольку у обвиняемого двойного гражданство – российское и израильское, – а также “связи в посольствах США и Израиля”.

Во вторник в поддержку Малобродского выступила Ассоциация театральных критиков. В заявлении подчеркивалось, что члены ассоциации знают его “как честного и талантливого театрального продюсера”.

В понедельник Малобродского задержали после допроса в столичном главке СКР. Он был вызван туда в качестве свидетеля. “После допроса он стал еще одним подозреваемым по делу о хищениях в “Седьмой студии”, – сообщил источник, знакомый ситуацией.

В 2012 году Малобродский стал директором Гоголь-центра после назначения режиссера Кирилла Серебренникова художественным руководителем театра. Этот пост Малобродский занимал до 2015 года, одновременно являясь генпродюсером “Седьмой студии” режиссера.

23 мая обыски по делу о хищениях в “Седьмой студии” прошли по разным адресам, в том числе в Гоголь-центре и у самого Серебренникова, а также у директора Молодежного театра Софьи Апфельбаум, которая в прошлом возглавляла в Минкультуры департамент господдержки искусства и народного творчества. Позже в тот же день Серебренникова и Апфельбаум допросили в столичном главке СКР. Серебренников проходит по делу свидетелем.

Согласно фабуле дела, администраторы “Седьмой студии” в 2011-2014 годах похитили 200 миллионов рублей из бюджетных средств, выделенных “на развитие и популяризацию искусства Российской Федерации”.

24 мая были задержаны бывшие гендиректор и главный бухгалер “Седьмой студии” Юрий Итин и Нина Масляева. Обоим вменили часть 4 статьи 159 УК , предусматривающую до 10 лет колонии.

25 мая Пресненский райсуд поместил Итина под домашний арест, хотя следователь СКР настаивал на его отправке в СИЗО. Между тем в отношении Масляевой тогда решения вынесено не было – вместо этого судья продлил срок задержания фигурантки еще на 72 часа.

27 мая Пресненский райсуд поместил Масляеву в СИЗО до 19 июля, несмотря на то, что она признала вину и заключила с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве.

В театральной среде обыски у Серебренникова вызвали серьезную обеспокоенность. Группа актеров и режиссеров подписала обращение в защиту коллеги. После обеда во вторник, еще до окончания обыска в Гоголь-центре, у здания этого театра прошла акция в поддержку Серебренникова.

24 мая на церемонии в Кремле актер Евгений Миронов передал Владимиру Путину письмо в защиту Серебренникова, а также поинтересовался, было ли главе государства известно об обыске у режиссера. Путин сказал, что “узнал вчера”. “Зачем? Ну зачем это делать?! Вы же во Францию в понедельник летите! Вам-то это зачем?!” – спросил Миронов. “Да дураки”, – ответил Путин.

15 июня во время прямой линии Путин уточнил, что имел в виду появление бойцов ОМОНа при обысках в Гоголь-центре. “Я уж сам не помню, что я говорил, когда мне передавали это письмо. Письмо я прочитал. Но я уже не помню в каком контексте там (были) дураки. Речь, видимо, шла о том, что обыски и изъятие документов проводились при силовой поддержке. Ничего умного я здесь не вижу. Нет никакой необходимости заявляться в театр или в бухгалтерию с силовой поддержкой. Просто нелепо”, – сказал президент.

Путин добавил, что не знаком с Серебренниковым, но отметил, что “ограничений, связанных с его творческой деятельностью, не было и нет”.