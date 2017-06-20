Вторник, 20 июня 2017

МИД России отменил консультации с замгоссекретаря США по политическим вопросам Томом Шенноном в ответ на новое расширение санкционного списка Вашингтона. Об этом в своем комментарии, опубликованном на сайте МИДа, заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

Фамилию и должность Шеннона Рябков не упоминает. В комментарии говорится лишь о планировавшемся в ближайшие дни “продолжении двусторонних консультаций по накопившимся в российско-американских отношениях раздражителям, поиску путей выхода из крайне сложного положения, в которое американская сторона загнала партнерство и взаимодействие с Россией” и о том, что “после вчерашнего решения по санкциям обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога”.

Однако РБК со ссылкой на целый ряд СМИ, в том числе Reuters, передает, что имелась в виду именно встреча с Шенноном, намечавшаяся на 23 июня. Ранее, напоминает издание, Рябков называл предстоящие консультации способом “подготовить почву” к июльской встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

Решение о расширении санкционного списка, принятое во вторник, Рябков в своем комментарии назвал “политическим подарком” президенту Украины Петру Порошенко, встречавшемуся в тот день с Трампом. “В Вашингтоне не могут не понимать, что подобные эскапады только раззадоривают “партию войны” в Киеве, давно стремящуюся сорвать мирное урегулирование конфликта в Донбассе”, – заявил замглавы МИДа.

“Сожалеем, что новое американское руководство идет на поводу у заядлых русофобов из Конгресса США, где уже просто не знают, что и придумать, чтобы насолить нам, а главное – обнулить любые перспективы для выравнивания российско-американских отношений”, – посетовал чиновник.

20 июня Минфин США внес в “украинскую” часть санкционного списка частную военную компанию Вагнера и лично ее командира Дмитрия Уткина, две структуры связанного с ЧВК Вагнера олигарха Евгения Пригожина, называемого также личным поваром Путина, спецпредставителя Путина по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом сенатора Александра Бабакова, охранный холдинг “Волк”, принадлежащий пропутинскому байк-клубу “Ночные волки”. Также в список попали российские оборонные предприятия и финансовые учреждения аннексированного Крыма, ДНР и ЛНР.

Кроме того, были расширены секторальные санкции. Под них, в частности, подпал целый ряд дочерних фирм “Транснефти”, в том числе “Черномортранснефть”, “Гипротрубопровод” и негосударственный пенсионный фонд “Транснефть”.

На встрече с Порошенко, прошедшей в Белом Доме, Трамп заверил гостя, что американские санкции с России не будут сняты до деоккупации Крыма и прекращения войны в Донбассе и Приазовье.