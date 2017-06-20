Вторник, 20 июня 2017

Истребители НАТО второй раз за сутки сопроводили самолет главы Минобороны Сергея Шойгу над Балтийским морем. Об этом сообщает Интерфакс.

Шойгу возвращался с выездного заседания коллегии Минобороны в Калининграде; борт чиновника эскортировали истребители-бомбардировщики Су-34. Самолеты НАТО не пытались приблизиться к российским, а оставались на значительном расстоянии.

В НАТО Интерфакс заверили, что не имели информации о том, кто был на борту самолетов. Как пояснили в альянсе, силы союзников обнаружили над Балтикой три воздушных судна, в том числе два истребителя. “Поскольку самолеты не идентифицировали себя или не реагировали на запросы контроля воздушного движения, истребители НАТО были подняты, чтобы идентифицировать их согласно стандартным процедурам”, – сообщил собеседник агентства.

Первый раз самолет НАТО был поднят в воздух, когда Шойгу направлялся в Калининград. Тогда истребитель F-16 попытался приблизиться к самолету чиновника. Однако, сообщали российские СМИ, российский Су-27 встал на пути самолета НАТО и качнул крыльями, продемонстрировав вооружение. После этого F-16 ушел в сторону.

В октябре 2015 года над Швейцарией истребитель воздушных сил страны F/A-18 приблизился к самолету спикера Госдумы Сергея Нарышкина, направлявшегося во главе российской парламентской делегации в Женеву. Российский МИД потребовал от Швейцарии объяснений. Власти европейской страны заявили, что маневр их самолета представлял собой “обычную процедуру”, и подчеркнули, что “никакого опасного сближения не было”.