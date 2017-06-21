Среда, 21 июня 2017

Cadillac — без этого автомобиля невозможно представить Америку. В январе 2003 года Cadillac отпраздновал 100-летний юбилей. Культовый автомобиль для поколения 50-х. Самые известные, самые яркие модели компании Cadillac Eldorado Элвиса Пресли и официальный лимузин президента США Джорджа Буша — Cadillac DeVille. Читайте также про доступные запчасти на Емгранд EC7.

Компания Cadillac Motor Car Company названа в честь француза Антуана де ла Мота Кадиллака, основателя города Детройта. Первый Cadillac модели А появился на выставке в Нью-Йорке в 1903 году, настоящую известность компании принесла модель D выпуска 1905 года — пятиместный автомобиль, двигатель четырехцилиндровый, деревянный корпус или алюминиевая обшивка, по желанию владельца.

В 1908 году Cadillac вручили приз the Dewar Trophy за предложенный принцип взаимозаменяемости: в присутствии специалистов 3 автомобиля были полностью разобраны, все детали перемешаны и 90 из них заменили, после этого автомобили были полностью собраны заново. В конкурсное задание входил пятисотмильный пробег, естественно, Cadillac его выиграл.

В 1909 году General Motors приобрел компанию за $6 млн. В 1927 году в компании появился Харли Эрл, благодаря которому родилось понятие dream cars — автомобиль мечты, превративший Cadillac в элегантный и стильный.

Самой выдающейся моделью компании считается Cadillac Fleetwood 60. Харли Эрл посетил базу ВВС в Селфридже, где увидел двухфюзеляжный Lockheed Lighning P-38 и в 1948 году он воплотил идею двойного хвоста в оформлении «кормовой» части автомобиля. Всеамериканским символом успеха стала версия De Ville — открытый верх, цвет «розовый металлик». Но такого варианта окраски на конвейере не существовало. Отделение Cadillac корпорации GM предлагало цвета: «сапфирные брызги», «ледяные туманы», «черные соболя», «зеленые осины». Есть легенда о том, как Элвис Пресли раздавил на капоте своей белой машины, 1956 года выпуска, несколько красных виноградин, и решил перекрасить весь автомобиль под получившийся и понравившийся ему цвет.

Модель 1957 года Eldorado Brougham стала стилем «Кадиллак», характерные черты этой модели — сдвоенные фары, конструкция кузова без центральной стойки, а полированная крыша из нержавеющей стали придавала машине неповторимый вид. В дальнейшем было много введено новшеств и технических идей, пока автомобиль не приобрел современный вид. В наши дни компания отдает предпочтение переднеприводным моделям, типичная De Ville — шестиместный седан. Самая дорогая модель Seville, особенно модификация STS, насыщенная электроникой.

General Motors — давний поставщик машин Белого Дома. Первые кабриолеты Cadillac Queen Mary и Queen Elizabeth, названные в честь шикарных морских лайнеров того времени, поступили в Вашингтон еще в 1938 году. В 2001 году компания Cadillac создала в одном экземпляре специальный семиместный президентский автомобиль, построенный на базе самой крупной легковой модели — Deville 2001 года. По давней традиции, General Motors не продает президентский автомобиль Белому Дому, а сдает в аренду.