Воскресенье, 18 июня 2017

Вспомните, какой оптимизм излучал Сергей Лавров, когда он охарактеризовал прошедшую в мае встречу с госсекретарем США Тиллерсоном как “свободный от идеологических догм разговор, ставящий целью решение конкретных вопросов международной повестки”. Трудно сказать, обманывал Лавров сам себя, или это был способ навязывания партнеру собственного видения мира. Однако, вне всякого сомнения, слова Лаврова отражали его представления о том, как надлежит вести международные дела.

Что же значит в понимании Лаврова решать дела чисто конкретно и без идеологических догм? Это становится ясно из давешнего комментария российского МИДа к решению президента США Трампа вернуть часть санкций в отношении Кубы, отмененных президентом Обамой. Трамп заявил, что санкции будут сняты лишь тогда, когда режим в Гаване освободит всех политзаключенных, легализует политическую оппозицию и проведет конкурентные выборы.

В представлении Кремля и МИД РФ это именно то, как не следует вести международные дела. “Мы против эмбарго, блокад, санкций и разделительных линий. Мы за диалог, сотрудничество и наведение мостов, общение без диктата и попыток вмешательства извне во внутренние дела суверенных государств”, – заявляют мидовцы. А новая линия американской администрации в отношении Кубы, видите ли, “возвращает нас к уже подзабытой риторике в стиле холодной войны”.

Предъявлять правительствам других стран требование освободить политзаключенных, легализовать политическую оппозицию и провести конкурентные выборы – это незаконное вмешательство во внутренние дела суверенных государств с точки зрения Вестфальской системы международных отношений. Основополагающим принципом этой системы было признание неограниченного государственного суверенитета, который долго понимался как “суверенитет государей”, то есть неограниченная власть правителей над подведомственным населением.

Но Вестфальской системы давно нет. После нее были Венская, Версальская и, наконец, Ялтинско-Потсдамская. И каждая новая система международных отношений вводила все новые ограничения государственного суверенитета – как “снизу”, так и “сверху”. Как в плане ответственности государства перед собственным населением, так и перед другими государствами, перед их сообществом. Каждая новая система международных отношений несколько расширяла круг вопросов, выведенных из категории сугубо внутренних дел.

Основополагающим принципом Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений является выведение из категории сугубо внутренних дел вопросов, касающихся прав человека. Этот принцип закреплен в важнейших международно-правовых актах: Уставе ООН, Всеобщей декларации прав человека, Пакте о гражданских и политических правах, Пакте об экономических, социальных и культурных правах. Против государств, игнорирующих эти нормы, как минимум должны применяться экономические санкции. Цивилизованное сообщество вправе и обязано как минимум не пускать такие государства за общий стол. И если механизм введения этих санкций на международном уровне парализован присутствием в СБ ООН государств, не пошедших в своем развитии дальше XVII века, то государства, ушедшие в своем развитии несколько дальше, могут хотя бы ввести такие санкции в одностороннем порядке. Сказать: “Мы не считаем возможным иметь дело с этими людьми”.

Но для нынешних обитателей Кремля это диктат и разделительные линии. Кремль против разделительных линий между государствами, защищающими принципы современного международного права, и государствами, эти принципы игнорирующими. Это и есть в понимании Кремля быть свободным от идеологических догм в международных отношениях. Это значит освободиться от тех идеологических догм, которые лежат в основе современной системы международных отношений.

В основе современной системы международных отношений действительно лежат определенные идеологические догмы. Идеологические догмы либерализма. Догмы приоритета прав человека. Кремль предлагает освободиться от догм приоритета прав человека и поставить на их место догмы приоритета права диктаторов бросать в тюрьмы своих оппонентов, запрещать политическую оппозицию и лишать граждан права на участие в решении государственных дел через конкурентные выборы.

Политика, в том числе международная, не может быть свободна от идеологии. Призывая освободить международную политику от либеральной идеологии, Кремль просто хочет утвердить в ней собственную идеологию. Консервативно-охранительную идеологию XVII века. Чтобы оградить собственное право бросать в тюрьмы своих оппонентов, запрещать политическую оппозицию и лишать граждан права на участие в решении государственных дел через конкурентные выборы. Идеология Кремля – это отрицание всего пути, пройденного человечеством после XVII века. Кремль хочет вернуть мир в XVII век.