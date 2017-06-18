Воскресенье, 18 июня 2017

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу лидера хакерской группировки “Шалтай-Болтай” Владимира Аникеева (Льюиса). Об этом сообщает “Росбалт” со ссылкой на неназванный источник, “знакомый с ситуацией”. На днях дело поступит в Мосгорсуд.

На прошлой неделе стало известно, что ФСБ засекретила бóльшую часть материалов дела. Как сообщалось, в переписке высокопоставленных чиновников, к которой получили доступ хакеры, были документы, содержащие государственную тайну и имеющие гриф “секретно”.

Поскольку дело засекречено, оно поступает в спецчасть Мосгорсуда. Процесс будет закрыт от публики и прессы. Поскольку обвиняемый заключил досудебное соглашение с прокуратурой, ожидается, что разбирательство пройдет в особом порядке.

Аникееву вменяют шесть эпизодов по части 3 статьи 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный группой лиц), которая предусматривает до пяти лет колонии.

Обвиняемый находится в СИЗО еще с ноября прошлого года, однако известно о его аресте стало тогда в январе нынешнего.

В начале февраля выяснилось, что арестованы еще двое фигурантов дела “Шалтая-Болтая” – Александр Филинов и Константин Тепляков.

Также по делу проходит ижевский журналист и активист Андрей Некрасов, в 2015 году получивший политубежище в Литве. Обвинения ему предъявлены заочно. Как утверждается, Некрасов не только участвовал в деятельности “Шалтай-Болтая” под псевдонимом Шляпник, но также вел собственный проект “Биржа информации”, торговавший взломанной перепиской чиновников и бизнесменов. В июле 2015 года по запросу российских властей Некрасова задержали на Кипре, однако месяцем позже в результате международной кампании в защиту журналиста он был освобожден.

Сообщалось, что хакерами из “Шалтая-Болтая” занялись по команде министра обороны Сергея Шойгу. Это произошло после того, как взломщики выставили в интернете на продажу украденные документы Минобороны.

Ранее потерпевшими по делу “Шалтая-Болтая” просили себя признать телепропагандист Дмитрий Киселев и замначальника управления внутренней политики администрации президента Тимур Прокопенко. Почту Киселева хакеры взломали весной 2016 года. Материалы о Прокопенко участники группы начали выкладывать в сеть в декабре 2014-го.

В августе 2014-го хакеры взломали твиттер премьер-министра Дмитрия Медведева и опубликовали фрагменты его переписки.

Аникеев с начала 2000-х годов занимался сбором компромата на чиновников и бизнесменов. Компромат он использовал для их шантажа. Как утверждалось, Аникеев участвовал в мероприятиях Фонда эффективной политики, возглавляемого кремлевским политологом Глебом Павловским, и был вхож в администрацию президента.