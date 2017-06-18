Воскресенье, 18 июня 2017

Давайте будем честны: оптимальный вариант для страны – это мирная смена власти, но при выборе из двух вариантов – преемник Путина или новый Путин – второй предпочтительнее… Возможен ли новый Путин? Возможен… Докажем ему, что он имеет дело с равными партнерами. Состоимся хоть в чем-нибудь. Короче, сделаем так, чтобы на следующем сроке… ему было не скучно.

Дмитрий Быков, писатель и публицист

Идет речь о себе самом и о своей любви к советской власти.

Что уж там скрывать, товарищи, мы все любим советскую власть. Но любовь к советской власти – это не профессия. Надо еще работать. Надо не только любить советскую власть, надо сделать так, чтобы и она вас полюбила. Любовь должна быть обоюдной.

Илья Ильф и Евгений Петров. “Любовь должна быть обоюдной”