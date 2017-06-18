Воскресенье, 18 июня 2017

В Лондоне один человек погиб, еще восемь пострадали в результате наезда грузовика на толпу возле мечети на севере города. Об этом сообщает The Guardian.

Наезд был совершен в районе Финсбери-парк. Фургон белого цвета врезался в толпу прихожан, возвращавшихся после вечерней молитвы. Как уточнил в твиттере функционер Мусульманского совета Британии Михаад Верси, наезд произошел не возле самой мечети, а около здания центра социальной поддержки мусульман. Между тем глава совета Харун Хан заявил, что водитель фургона “руководствовался исламофобией”.

После наезда прихожане сумели задержать водителя фургона. Им оказался 48-летний мужчина, сообщается на сайте полиции Лондона. Его передали правоохранителям. Другие сведения о предполагаемом преступнике не раскрываются.

Позже в полиции официально подтвердили, что расценивают атаку как теракт.

Также в Скотленд-Ярде уточнили, что водитель фургона арестован по подозрению в покушении на убийство.

По словам одного из пострадавших, перед тем как направить грузовик в толпу людей, водитель закричал: “Я хочу убить мусульман”.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй назвала случившееся “потенциальной террористической атакой”. Мэй заявила, что проведет экстренное заседание правительственного антитеррористического комитета. “Все мои мысли сейчас о жертвах, их семьях и спасательных службах, которые работают на месте”, – сказала Мэй.

Похожий теракт был совершен в центре британской столицы вечером 3 июня. На Лондонском мосту фургон начал давить прохожих. Доехав до рынка Боро, трое террористов с ножами выскочили из машины и устроили резню. Несколько минут спустя полицейские застрелили преступников. На террористах были муляжи поясов шахидов, не имевшие внутри взрывчатки. Жертвами атаки стали семь человек, не менее 36 получили ранения. Как сообщалось, ответственность за атаку взяло на себя “Исламское государство”. Полиция установила личности участников теракта, это были выходцы из Марокко, Пакистана и Ливии.