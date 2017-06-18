Воскресенье, 18 июня 2017

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о “массовых беспорядках”, якобы произошедших в минувшем году в спецпрофтехучилище закрытого типа № 1 для “трудных” подростков в пгт Рефтинский Свердловской области. Об этом сообщается на сайте СКР. Дело направлено в Свердловский облсуд.

Обвинения предъявлены пятерым подросткам 16-18 лет. В зависимости от вменяемой роли им инкриминирована часть 1 статьи 212 УК (организация массовых беспорядков; от 8 до 15 лет колонии) или часть 2 этой же статьи (участие в массовых беспорядках; от 3 до 8 лет). Имена фигурантов не раскрываются.

Согласно фабуле дела, в конце августа – начале сентября 2016 года обвиняемые из-за недовольства правилами внутреннего распорядка СПТУ-1 устроили там погромы, а также совершили нападения на сотрудников училища. Имущественный ущерб от “массовых беспорядков”, заявляет СКР, превысил 250 тысяч рублей.

Кроме того, говорится в сообщении, за три дня волнений из училища самовольно ушли 50 воспитанников. В дальнейшем их разыскали и вернули обратно.

Об инциденте в рефтинском СПТУ-1 СМИ сообщили 31 августа. Тогда заявлялось, что до 30 воспитанников училища отказались от ужина, а затем выпрыгнули в окна и скрылись. При этом в полиции заверяли, что имущество учреждения не пострадало.

Другие источники сообщали, что подростки разбили стекло на входе в здание. Местные СМИ писали о “бунте”.

9 сентября СКР объявил, что открыто дело о “массовых беспорядках”. Делом занимался 3-й отдел по расследованию особо важных дел асбестовского горотдела ведомства. При этом тогда ущерб от “массовых беспорядков” оценивался лишь в сумму свыше 125 тысяч рублей.

Вечером 24 сентября, передавал E1, из спецприемника для несовершеннолетних правонарушителей в Екатеринбурге сбежали двое 17-летних подростков, которые ранее неоднократно уходили из рефтинского СПТУ-1. 26 сентября, сообщал региональный главк МВД, их вернули в спецприемник. Сообщалось, что в Екатеринбург из Рефтинского молодых людей перевел 5-го числа того же месяца Асбестовский горсуд Свердловской области. Являются ли они фигурантами дела о “массовых беспорядках”, неизвестно.

В 2011 году в СПТУ-1 произошли масштабные волнения. 50 воспитанников потребовали увольнения руководства и, как утверждалось, разгромили учебный корпус. Сообщалось, что 16 подростков захватили “Волгу” директора и, прорвав полицейское оцепление, выехали за территорию училища. Полицейские пробили колесо машины, после чего воспитанники попытались убежать. Некоторым это удалось.

В конце июня 2016-го из СПТУ-1 скрылись двое подростков, проходящих потерпевшими по делу об истязаниях. Сообщалось, что директор заведения Александр Хуторной не объявил сбежавших в розыск, поскольку они давали показания на его заместителя, бывшего сотрудника Асбестовского ОМВД Сергея Бакшаева.

Также СМИ передавали, что Хуторной пытался избавиться от потерпевших и свидетелей по делу. Одного из подростков он отправил в другое спецучилище, а еще двоих освободил.

Дело об истязаниях находилось в производстве 1-го отдела по расследованию особо важных дел свердловского главка СКР. Бакшаеву инкримированы шесть эпизодов по пункту “а” части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), предусматривающей от 3 до 10 лет колонии. Первоначально ему вменялся также пункт “г” части 2 статьи 117 (истязание несовершеннолетних; от 3 до 7 лет), однако из окончательной версии обвинения эту статью исключили.

Дело открыто по фактам издевательств над подростками в феврале 2014 года – ноябре 2015 года. В частности, говорится в деле, обвиняемый отвозил воспитанников училища в отдел полиции, где бил и опускал головой в унитаз.

Суд над Бакшаевым продолжается в Асбестовском горсуде с сентября прошлого года. Подсудимый находился под подпиской о невыезде. Однако как раз в понедельник, передает Znak.com, судья Сергей Вахнин освободил Бакшаева под подписку о невыезде.