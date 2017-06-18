Воскресенье, 18 июня 2017

Мы расскажем о грандиозном прорыве, который произошел в последние годы в действительно огромном и при этом эффективно управляемом комплексе жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города. То, о чем никто не знает, но это предмет гордости. Как Москва стала современным мегаполисом с комфортной средой для жизни: успехи, достижения и перспективы развития.

Андрей Караулов, тележурналист (о своем новом документальном фильме “Москва Собянина: значение во времени”)

В те короткие годы, когда многолетняя деятельность Вождя (Сталина. – Ред.) на благо советского государства получила волюнтаристскую оценку… монумент по хрущевскому повелению был взорван. Остался от него лишь высеченный в скале мощный постамент. Вот к нему-то во время стоянки теплохода и устремился Евгений Викторович Вучетич… автор многочисленных монументов, в том числе вышеупомянутого, к тому времени взорванного… Однако унылым Вучетич не выглядел. Он деловито расхаживал возле постамента, считал шаги, потом, поглядывая вверх, что-то вполголоса вычислял. Наконец громко заключил:

- Да-да, прекрасно будет смотреться!

- Что будет смотреться, Евгений Викторович?..

- Как что? – возмущенно переспросил Вучетич. – Неужели вы сами не видите: идеальное место для памятника Никите Сергеевичу!

Марк Дейч, журналист. “Беспамятство”