Воскресенье, 18 июня 2017

В Париже на Елисейских полях водитель машины намеренно врезался в полицейский фургон. Об этом сообщает Le Parisien.

Как уточняет Reuters, инцидент произошел неподалеку от президентского дворца и посольства США. Машина врезалась в фургон при обгоне и загорелась.

Нападавший погиб. Среди правоохранителей и прохожих пострадавших нет.

Сообщается, что в машине преступника обнаружили автомат Калашникова, а также газовый баллон.

Известно, что нападавшему был 31 год и ранее он попадал в поле зрения правоохранителей.

Глава МВД Франции Жерар Коллон расценил инцидент как попытку теракта.

За последние месяцы в Париже был совершен целый ряд атак на военных и правоохранителей. Так, 3 февраля у входа в торговый комплекс в центре французской столицы преступник, выкрикивая “Аллаху акбар!”, напал с мачете на военного.

20 апреля на Елисейских полях террорист обстрелял из автомата полицейский фургон. Ответственность за атаку взяло на себя “Исламское государство”.

6 июня на ступенях собора Нотр-Дам студент из Алжира напал на полицейских с молотком. На допросе он назвал себя “солдатом халифата”, то есть ИГ.

Накануне во Франции прошел второй тур выборов в Национальное собрание – нижнюю палату парламента. Партия “Вперед, республика”, возглавляемая президентом Эмманюэлем Макроном, получила 308 мандатов из 577, входящее с ней в коалицию Демократическое движение – 42. Таким образом, сторонники Макрона завоевали в нижней палате абсолютное большинство.