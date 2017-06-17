Суббота, 17 июня 2017

Во время Марша равенства, организованного ЛГБТ-сообществом в Киеве, задержаны шесть противников акции. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины. Как утверждается, они пытались прорвать полицейское оцепление, чтобы помешать маршу.

Между тем представитель “Правого сектора” заявлял “112 – Україні”, что задержаны 10 человек, в том числе депутат Киевского горсовета от “Свободы” Владимир Назаренко.

На самом марше задержаний не производилось.

После 14:30 стало известно, что всех задержанных отпустили.

Как сообщал начальник столичной патрульной полиции Юрий Зозуля, пострадавших во время акции не было. Позже начальник главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко рассказал “Интерфаксу-Украине”, что после задержаний за медицинской помощью обратились двое правоохранителей. “Но это небольшие царапины, без госпитализации”, – добавил Крищенко.

По окончании, однако, в разных частях Киева произошли нападения гомофобов на участников марша. ЛГБТ-активистка Елена Герасимюк сообщала на своей ФБ-странице после 13:30, что “какая-то стремная толпа мужчин прямо сейчас ходит и ищет “извращенцев” в заведениях в центре города”.

В Киеве во время Марша равенства задержаны семь противников акцииhttps://t.co/eF27RGVj0V pic.twitter.com/w8lrbf2BkT

— Грани.Ру (@GraniTweet) 18 июня 2017 г.

Сразу после этого “Громадське радіо” передало о двух нападениях на участников акции. Первое произошло на станции метро “Контрактовая площадь”, второе – в районе Петровка к северу от центра города. Нападавших было пятеро, рассказала радиостанции член оргкомитета Марша равенства Оксана Панухник. Из публикации, однако, не понятно, на какого из двух пострадавших напали пять человек.

Между тем “112 – Україна” не упоминает инцидент в Петровке, но передает о нападении на двух человек на Контрактовой. Как сообщается, группа гомофобов подбежала к двум участникам акции – 37 и 33 лет. Одному распылили в лицо газ из баллончика, а другого избили. Оба доставлены в больницу.

Один из нападавших задержан. Это 22-летний киевлянин. При нем нашли нож, газовый баллончик, балаклаву и капу (насадка на зубы для предотвращения травм). Решается вопрос об открытии уголовного дела. Остальных нападавших разыскивают.

Между тем пресс-секретарь городской полиции Оксана Блыщик около 14 часов написала на своей ФБ-странице, что в фастфуде у метро “Площадь Льва Толстого” у мужчины пытались сорвать с руки браслет с символикой ЛГБТ. В ситуацию вмешались правоохранители. Никто не пострадал и задержан не был.

В акции, передает полиция, приняли участие 2,5 тысячи человек. При этом охранять мероприятие направили 5 тысяч полицейских.

Перед началом марша правоохранители изъяли у нескольких человек, пытавшихся пройти на акцию, балаклавы и газовые баллончики. У одного из входов – рядом с метро “Университет” – у молодых людей отобрали зеленку и яйца.

Между тем у парка имени Шевченко, рядом со зданием университета, мимо которого должно было следовать шествие, около 100 противников акции устроили живую цепь на пешеходном переходе, расхаживая по нему туда и обратно, чтобы заблокировать колонну демонстрантов. Конная полиция взяла противников акции в кольцо; пытаясь прорвать его, собравшиеся взорвали петарду.

Несколько человек в парке сожгли радужный флаг. Полицейские на месте провели с ними профилактическую беседу.

Чтобы избежать столкновений, организаторы резко изменили маршрут – вместо Владимирской улицы колонна направилась по бульвару Шевченко, минуя таким образом университет.

У метро “Площадь Льва Толстого” шествие завершилось. Демонстранты разъехались.

На предыдущем киевском Марше равенства в июне прошлого года были задержаны 57 человек; на 10 составили административные протоколы. Все задержанные были противниками акции.

Нападения на демонстрантов в тот раз также удалось предотвратить. Однако, как и в нынешнем году, люди, похожие на футбольных ультрас, разыскивали участников акции после ее завершения в разных районах города. У метро “Выставочный центр” на юге украинской столицы 10 неизвестных избили двух участников марша; один пострадавший попал в больницу с травмами средней тяжести.