Четверг, 15 июня 2017

Мы действительно повод даем иногда глупостями своими. Вот постоянно нас обвиняют за автомобили… Но ведь даже если дарят дорогой автомобиль – не нужно на нем ездить, не нужно ездить на дорогих автомобилях! Сегодня уровень автомобильной промышленности такой, что даже автомобиль среднего класса достаточно комфортный и безопасный… целые кавалькады дорогих лимузинов – это, конечно, вызывает у людей реакцию.

Кирилл, патриарх Московский и всея Руси

- Вот как, сударыня! – гордо сказал Портос. – Уж не принимаете ли вы меня за какого-нибудь нищего?

- Что вы! Я только хотела сказать, что красивый мул выглядит иной раз не хуже лошади…

- Идет, пусть будет красивый мул, – сказал Портос. – Вы правы, я сам видел очень знатных испанских вельмож, у которых вся свита ездила на мулах. Но уж тогда… этот мул должен быть украшен султаном и погремушками.

Александр Дюма. “Три мушкетера”

- Может, в самом деле проветриться, – сказал он неуверенно, – прокатиться в центр. Но, конечно, без шика, без этого гусарства.

- Какое уж тут гусарство! Просто два врача-общественника едут в Москву, чтобы посетить Художественный театр и собственными глазами взглянуть на мумию в Музее изящных искусств.

Илья Ильф и Евгений Петров. “Золотой теленок”