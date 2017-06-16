Пятница, 16 июня 2017

В Крыму военкомат потребовал от призывника-иеговиста предоставить документ о переходе в другую веру, сообщается на сайте “Свидетели Иеговы в России”. Опубликована копия полученной призывником повестки.

9 июня 2017 призывная комиссия военкомата Бахчисарайского района предложила призывнику пройти альтернативную гражданскую службу. Он согласился, отметив, что уже долгое время добивается именно этого.

Однако затем призывнику заявили, что право на прохождение АГС будет предоставлено только при условии перехода в другую религию. В двух повестках от иеговиста потребовали явиться в военкомат “для предоставления документов о перемене веры”. Верующему не объяснили, в какую именно веру он должен перейти, а также где получить такие документы. При этом его предупредили, что в случае отказа будет возбуждено уголовное дело.

Статья 59 Конституции гарантирует гражданину право на АГС, “если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение воинской службы”. Закон об АГС позволяет отказать гражданину в прохождении альтернативной службы только в случае, когда “характеризующие его документы и другие данные не соответствуют доводам гражданина о том, что несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию”, а также при предоставлении заведомо ложных сведений. Закон не оговаривает, какие именно убеждения должны быть у призывника, а также не требует членства в каких-либо организациях.

12 мая в Чувашии в городе Шумерля призывная комиссия отказала 18-летнему иеговисту Авелю Лукину, в праве на альтернативную гражданскую службу. Один из членов комиссии, сославшись на решение ВС о запрете деятельности Управленческого центра свидетелей Иеговы, сказал молодому человеку: “Свои убеждения можешь оставить при себе, да и веру свою”.

20 апреля судья Верховного суда Юрий Иванченко по иску Минюста запретил Управленческий центр свидетелей Иеговы в России, объявив его экстремистской организацией. Вне закона оказались 175 тысяч верующих. Теперь все они могут быть привлечены к ответственности по статье 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации или участие в ней), предусматривающей до 10 лет колонии.

Представители Минюста заявили, что Управленческий центр свидетелей Иеговы ввозит в Россию литературу, включенную в список экстремистских материалов, не принимает мер для профилактики проявлений экстремизма в региональных отделениях, а также финансирует запрещенные религиозные организации на местах. С 2009 года 95 публикаций свидетелей Иеговы были объявлены в России экстремистскими, а восемь местных отделений ликвидированы. Кроме того, вступило в силу предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности, вынесенное Управленческому центру Генпрокуратурой.

Представители ответчика, в частности, заявили о фальсификации материалов правоохранителями. В ряде случаевдома собраний свидетелей Иеговы запрещенная литература подбрасывалась, а показания свидетелей были ложными. Также подчеркивалось, что деятельность свидетелей Иеговы имеет мирный характер. Отмечалось, что иск Минюста вызвал обеспокоенность в ООН и международных правозащитных организациях.

Управленческий центр свидетелей Иеговы в России объединяет 2277 местных общин, в которые входят 175 тысяч верующих. Как отмечалось, после положительного решения по иску Минюста все они могут быть привлечены к ответственности по статье 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации или участие в ней), предусматривающей до 10 лет колонии.

Свидетели Иеговы подвергались репрессиям при Сталине. Также их жестоко преследовали в Германии при нацистах.