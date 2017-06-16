Пятница, 16 июня 2017

Краснодарский краевой суд отклонил апелляцию правозащитника Владислава Никитенко, осужденного к шести годам общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры края. Приговор оставлен без изменения и вступил в силу.

“Судом установлено, что Никитенко, являясь защитником при рассмотрении уголовного дела, выражая неуважение к суду, высказал клевету и оскорбления в адрес лиц, участвующих в судебных заседаниях. После совершения преступлений Никитенко скрылся от органов предварительного расследования и находился в федеральном розыске. 14 июля 2016 года был задержан в Курске и при доставлении в Краснодар применил в отношении сотрудника полиции насилие, причинив черепно-мозговую травму”, – говорится в сообщении.

28 февраля судья Октябрьского райсуда Краснодара Владимир Крюков приговорил 47-летего Никитенко к шести годам общего режима со штрафом 1,2 миллиона рублей. Подсудимый был объявлен виновным по части 2 статьи 318 (применение опасного насилия к представителю власти), части 1 статьи 294 (воспрепятствование правосудию), части 2 статьи 297 (оскорбление судьи; два эпизода) и части 1 статьи 298.1 УК (клевета на судью).

Правозащитник не признал вину и заявил, что дело против него сфабриковано.

Как говорится в приговоре, преступления против правосудия Никитенко совершил, выступая в конце 2015 года общественным защитником по делу полицейских оперативников, обвиняемых в избиении задержанного. Эпизоды датированы 11 и 13 ноября (разбирательство в Первомайском райсуде Краснодара) и 10 и 14 декабря 2015-го (рассмотрение апелляции в краевом суде).

В частности, как передавала “Медиазона”, 13 ноября Никитенко поинтересовался у прокурора: “Вы что ему (потерпевшему. – Ред.) – родственник, или вместе в попки-палочки играетесь?” В дальнейшем он письменно заявил обвинителю отвод, изложив в бумаге это же предположение.

Против Никитенко возбудили дело. После предъявления обвинения правозащитнику заявили, что отпускают его под подписку о невыезде. Однако расписываться Никитенко отказался и на этом основании объявил подписку недействительной. Летом 2016 года он выехал в Курск для участия в защите журналистки Ольги Ли, обвинявшейся в экстремизме и оскорблении суда.

Там правозащитник и был задержан 14 июля. Эпизод по 318-й статье датирован следующим днем. Как утверждается, Никитенко ударил руками, сомкнутыми в замок, оперативника угрозыска УМВД по Центральному округу Краснодара Зайцева. Полицейский, говорится в деле, получил сотрясение мозга и ушибы.

После этого Никитенко был арестован. При этом первоначально ему вменяли часть 1 статьи 318 (применение неопасного насилия), однако в октябре обвинение было ужесточено.

26 мая 2014-го, находясь в Комсомольске-на-Амуре, правозащитник опубликовал на своем сайте “Праворуб” статью “Дядя Вова! Не позорься, верни Крым!”, после чего написал на себя донос в ФСБ, сознавшись в публичных призывах к сепаратизму с использованием интернета (часть 2 статьи 280.1 УК, до пяти лет колонии). Норму о сепаратизме на тот момент только включили в кодекс, и по ней еще не было возбуждено ни одного дела.

“Прошу расценивать эту статью как публичный призыв к “нарушению территориальной целостности РФ” – возвращению Крыма Украине; как публичный плевок в эту статью УК и во все те структуры, кто ее придумал, утвердил, подписал и намерен исполнять; ну и как явку “с повинной”, – написал Никитенко в своей публикации. – Мне жутко хочется по этой статье посудиться с любым представителем твоей, дядя Вова, “юридической школы”. Однако 10 сентября Никитенко был отправлен отказ в возбуждении дела. В документе говорилось, что в ФСБ получили из центра судебной экспертизы результаты исследования, “в соответствии с выводами которого текст статьи под названием “Дядя Вова! Не позорься, верни Крым!” не содержит призывов”.

В марте 2016 года Никитенко намеревался выступать общественным защитником на рассмотрении апелляции по делу организатора Марша за федерализацию Кубани Дарьи Полюдовой. Однако 22-го числа, за день до заседания, правозащитника отправили в психбольницу на стационарную экспертизу по его собственному делу.

Защищает заключенного адвокат Лев Лалаян. Его работу оплачивает правозащитный центр “Мемориал” по просьбе бывшего политзаключенного Сергея Титаренко, ранее давшего ложные показания против Полюдовой.