В Росгвардии заявили о нападении на омоновца с ножом во время акции 12 июня
Во время протестной акции Петербурге 12 июня омоновец получил удар ножом. Об этом заявил первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов, сообщает Интерфакс.
“Провокации были налицо. Я должен сказать, что при подобных действиях так называемых митингующих в Санкт-Петербурге боец санкт-петербургского ОМОНа получил удар ножом в спину. Только средства защиты позволили ему остаться невредимым”, – сказал Меликов. Есть ли задержанные или подозреваемые в этом нападении, он не уточнил.
Замглавкома Росгвардии также сообщил, что сотрудник московского ОМОНа, которому в лицо распылили газовый баллончик, находится под наблюдением врачей. Действия подозреваемого в нападении на московского омоновца он назвал провокацией. “Я бы назвал его в меньшей степени хулиганом и в большей степени – провокатором. Он был не один, за участие в этом деянии задержаны трое граждан”, – отметил Меликов.
Силовик заявил, что задержанные пытались спровоцировать бойцов ОМОНа на действия в отношении участников митинга, однако те на провокации не поддались. “Ситуация была такой, что наряду с митингующими, протестующими и откровенными провокаторами в массе людей находились те, кто просто пришел погулять 12 июня с семьями и детьми”, – сказал Меликов. При этом он отметил, что в ряде случаев сотрудникам Росгвардии пришлось жестко выстраивать линии блокирования, чтобы не допустить давки или других ситуаций, связанных с угрозой жизни и здоровью людей.
После разгона протестных акций в Москве и Петербурге были возбуждены уголовные дела. В Москве задержан несовершеннолетний 11-классник Михаил Галяшкин. Ему грозит до пяти лет по части 1 статьи 318 кодекса (применение неопасного насилия к представителю власти). Как утверждается, на Тверской молодой человек распылил из баллончика в глаза омоновцу “слезоточивый газ раздражающего действия”.
Галяшкину предъявлено обвинение. От дачи показаний он отказался, сославшись на статью 51 Конституции. В пятницу состоится суд по избранию Галяшкину меры пресечения. Следствие будет ходатайствовать о его домашнем аресте.
Во вторник сообщалось, что на допросы по этому делу из ОП “Люблино” в СКР возили двух других задержанных на акции – Антона Шапошникова и Михаила Давыдова. Однако отмечалось, что подозреваемыми они не стали.
В четверг в Петербурге по делу о нападении на полицейского во время акции 12 июня задержали 17-летнего активиста “Молодежного Яблока” Дмитрия Мякшина. После допроса в СКР его отпустили под подписку о невыезде. От дачи показаний Мякшин также отказался. Как утверждается, молодой человек ударил силовика кулаком в лицо и выбил ему зуб. Сам Мякшин рассказывает, что на Марсовом поле на него набросились шестеро силовиков, и один споткнулся и упал, из-за чего и потерял зуб.
Вечером 12 июня Фонтанка.Ру сообщала, что полиция Центрального района изучает видео эпизода о нападении на омоновца у памятника Жертвам революции на Марсовом поле. Во время задержаний один из демонстрантов приблизился сзади к омоновцу, одетому в бронежилет, ударил его кулаком в спину, и отбежал. Оперативник в гражданском, снимавший задержания на камеру, погнался за протестующим, но упал, споткнувшись о чью-то ногу. Издание не исключало, что подножку силовику подставили намеренно.