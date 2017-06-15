Четверг, 15 июня 2017

Путин на прямой линии. Фото: kremlin.ru

Да и самого президента мы на этот раз увидели с другой стороны. Он, конечно, человек исторический… Сегодня он рассказал, что у него, оказывается, есть внуки, вспомнил о тяжелой болезни отца… Почему именно сейчас? Да потому, что именно этого хочет общество.

Глеб Кузнецов, член совета директоров Экспертного института социальных исследований

Главное, не волнуйтесь! Вожди такие же люди, как мы, только гораздо лучше…

Фазиль Искандер. “Сандро из Чегема”