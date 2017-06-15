Четверг, 15 июня 2017

Мосгорсуд признал законным административный арест, назначенный за акцию 12 июня лидеру движения “Солидарность” Илье Яшину. Об этом сообщает РАПСИ.

Таким образом, вступило в силу постановление Тверского райсуда столицы, согласно которому оппозиционер был признан виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение полиции) и арестован на 15 суток.

Суд решил арестовать Яшина во вторник. На процессе он заявил, что был задержан “через три минуты после выхода из метро”. “Никаких лозунгов я не выкрикивал, противоправных действий не совершал. Я встал на бордюр у здания “Известий” и просто наблюдал за тем, что происходит. Рапорты сотрудников полиции я считаю сфальсифицированными”, – сказал оппозиционер.

В тот же день 15 суток ареста получил один из лидеров “Новой оппозиции” Марк Гальперин. На 10 суток были осуждены задержанные на акции Андрей Филимошкин, Александр Баранов и Сергей Подлесный. На тот же срок Замоскворецкий райсуд арестовал политика-националиста Вячеслава Мальцева. Еще трое задержанных арестованы на 7 суток. Всем им вменили неповиновение полицейскому.

Кроме того, Мещанский райсуд Москвы арестовал на 10 суток за неповиновение полицейскому директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова. Он был одним из заявителей митинга на проспекте Сахарова и пришел на место отмененной акции, чтобы выполнить обязанности организатора. По версии полиции, Рубанов мешал проходу граждан и не давал выступить адвокату Виолетте Волковой.

12 июня в Москве на антикоррупционной акциии по данным “ОВД-Инфо” были задержаны 866 протестующих. При этом полиция сообщила о 150 задержаниях. В свою очередь в мэрии заявили, что среди задержанных было 136 несовершеннолетних. Более 30 человек были оставлены на ночь в полиции. В Петербурге задержали 658 человек, 235 из них оставили в отделах полиции. Еще почти 200 человек были задержаны во время акций в других городах. Полиция и ОМОН сами необоснованно применяли насилие к демонстрантам.