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Мосгорсуд оставил Яшина под арестом

Четверг, 15 июня 2017

Мосгорсуд признал законным административный арест, назначенный за акцию 12 июня лидеру движения “Солидарность” Илье Яшину. Об этом сообщает РАПСИ.

Таким образом, вступило в силу постановление Тверского райсуда столицы, согласно которому оппозиционер был признан виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение полиции) и арестован на 15 суток.

Суд решил арестовать Яшина во вторник. На процессе он заявил, что был задержан “через три минуты после выхода из метро”. “Никаких лозунгов я не выкрикивал, противоправных действий не совершал. Я встал на бордюр у здания “Известий” и просто наблюдал за тем, что происходит. Рапорты сотрудников полиции я считаю сфальсифицированными”, – сказал оппозиционер.

В тот же день 15 суток ареста получил один из лидеров “Новой оппозиции” Марк Гальперин. На 10 суток были осуждены задержанные на акции Андрей Филимошкин, Александр Баранов и Сергей Подлесный. На тот же срок Замоскворецкий райсуд арестовал политика-националиста Вячеслава Мальцева. Еще трое задержанных арестованы на 7 суток. Всем им вменили неповиновение полицейскому.

Кроме того, Мещанский райсуд Москвы арестовал на 10 суток за неповиновение полицейскому директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова. Он был одним из заявителей митинга на проспекте Сахарова и пришел на место отмененной акции, чтобы выполнить обязанности организатора. По версии полиции, Рубанов мешал проходу граждан и не давал выступить адвокату Виолетте Волковой.

12 июня в Москве на антикоррупционной акциии по данным “ОВД-Инфо” были задержаны 866 протестующих. При этом полиция сообщила о 150 задержаниях. В свою очередь в мэрии заявили, что среди задержанных было 136 несовершеннолетних. Более 30 человек были оставлены на ночь в полиции. В Петербурге задержали 658 человек, 235 из них оставили в отделах полиции. Еще почти 200 человек были задержаны во время акций в других городах. Полиция и ОМОН сами необоснованно применяли насилие к демонстрантам.