Четверг, 15 июня 2017

Судья Басманного райсуда Москвы Евгения Николаева удовлетворила ходатайство следствия и отправила под домашний арест 17-летнего школьника Михаила Галяшкина по делу о нападении на полицейского на протестной акции 12 июня. Об этом сообщает корреспондент “Граней” из зала суда.

Судья удовлетворила ходатайство старшего следователя СКР по особо важным делам Алексея Северилова и установила срок меры пресечения до 13 августа. Галяшкину разрешено только посещать школу, общаться с близкими родственниками и учителями. Судья запретила ему пользоваться интернетом, отправлять письма и телеграммы.

Галяшкин на заседании суда своей вины не признал.

Адвокаты Саламан Джафаров и Сергей Бадамшин просили отпустить Галяшкин под подписку о невыезде. Бадамшин отметил, что его подзащитный пропустил ЕГЭ ему надо решить вопрос с пересдачей. Адвокат настаивал, что подростку необходимы прогулки и занятия спортом, а также наблюдение у врача.

Об уголовном деле по факту распыления слезоточивого газа в глаза омоновцу стало известно сразу после разгона акции 12 июня.

Утром во вторник возбуждение дела было подтверждено официально. Оно квалифицировано по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающей до пяти лет колонии. Сообщалось, что подозреваемый, находясь у дома 18, корпус 1 по Тверской (здание расположено на Пушкинской площади), распылил из баллончика в глаза омоновцу “слезоточивый газ раздражающего действия”. Силовик получил ожог глаз; как утверждалось, ему потребовалась медицинская помощь.

Днем во вторник поступила информация, что подозреваемым является Галяшкин. Молодой человек также был задержан на акции 12 июня и находился в ОП “Текстильщики”. Сообщалось также, что Галяшкин отказался от дачи показаний, сославшись на статью 51 Конституции.

В среду судья Николаева продлила Галяшкину срок задержания на 48 часов. Об этом ходатайствовал Северилов. Следователь пояснил, что намерен просить о домашнем аресте Галяшкина, однако ему необходимо время, чтобы собрать дополнительные документы по делу.

Между тем в пятницу первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов заявил, что сотрудник московского ОМОНа, которому в лицо распылили газовый баллончик, находится под наблюдением врачей. Действия подозреваемого в нападении на московского омоновца он назвал провокацией. “Я бы назвал его в меньшей степени хулиганом и в большей степени – провокатором. Он был не один, за участие в этом деянии задержаны трое граждан”, – отметил Меликов.

Однако о задержании других фигурантов не сообщалось. Известно, что во вторник на допросы в СКР по этому делу из ОП “Люблино” возили двоих задержанных на акции – Антона Шапошникова и Михаила Давыдова. Однако отмечалось, что подозреваемыми они не стали.

Галяшкин родился в ноябре 1999 года в Петербурге, живет с матерью в Москве. Как сообщала “Открытая Россия” со ссылкой на мать школьника Ольгу Галяшкину, молодой человек оканчивает 11-й класс. Он успел сдать два обязательных ЕГЭ – по русскому языку и математике, – а на экзамены по выбору из-за задержания не попал. “Как мне объяснили в школе, задержание не является уважительной причиной, – заметила мать обвиняемого. – Видимо, придется сдавать в следующем году”.

Молодой человек называет себя анархистом, а также сторонником Эдуарда Лимонова. В то же время, добавила мать задержанного, он “выступает за правовое государство – отсюда и интерес к Алексею Навальному”. По ее словам, противоречий в этом молодой человек не усматривает: “у него в голове все было логично выстроено”.

О намерении отправиться на антикоррупционную акцию школьник матери не сообщил. “Я узнала об этом, когда он мне написал в Viber’е, что его задержали на митинге, – рассказала Ольга Галяшкина. – Его привезли в ОВД “Текстильщики”, я сразу направилась туда, затем приехали оперативники с Петровки и увезли нас в Следственный комитет”.