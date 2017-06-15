Четверг, 15 июня 2017

Основатель группы ЕСН Григорий Березкин завершил сделку по покупке медиахолдинга РБК у его нынешнего владельца Михаила Прохорова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на совместное сообщение сторон.

Березкин приобрел у Прохорова 65 процентов акций РБК и долговые обязательства медиахолдинга.

Сумма сделки не раскрывается. Также не уточняется, как был урегулирован вопрос с долгом РБК группе ОНЭКСИМ Прохорова, составлявшим более 200 миллионов долларов.

“Сегодня мы видим цель РБК не только в том, чтобы упрочить лидирующие позиции холдинга, но и в том, чтоб принять вызовы, стоящие перед медийной и IT-отраслями в наступлении эпохи цифровой экономики, – заявил гендиректор РБК Николай Молибог. -Мы уверены, что отношения с группой ЕСН, построенные на взаимном уважении, позволят нам совместно реализовать эти возможности в полной мере”.

“Мы рады приветствовать команду холдинга РБК в нашей группе. На мой взгляд, РБК сейчас является одним из ведущих медиахолдингов в России, и мы видим большой потенциал его развития по разным направлениям бизнеса”, – отметил Березкин.

28 апреля ЕСН подала в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о согласовании приобретения 65,43 процента акций РБК. Как сообщалось, переговоры с Прохоровым относительно продажи актива Березкин вел уже по крайней мере несколько месяцев, а в марте обсуждение сделки активизировалось.

17 мая Березкин заявил, что сделка по покупке РБК “идет” и “никаких фундаментальных больших противоречий нет”. Однако детали сделки он комментировать отказался и сроки ее заключения также не уточнил. “Там много сейчас техники осталось, которой занимаются юристы”, – сказал Березкин.

Глава группы ЕСН тогда сказал, что после покупки РБК объединит его в одну структуру с другими медиаактивами группы, в числе которых издательский дом “Комсомольская правда” и газета Metro. “Там будем максимально использовать всю синергию, которая существует в этом бизнесе”, – пояснил бизнесмен.

В мае 2016 года в РБК сменилось руководство. Медиахолдинг покинули шеф-редактор Елизавета Осетинская, а также главреды газеты РБК Максим Солюс и информационного агентства РБК Роман Баданин. Отставки связывали с недовольством Кремля редакционной политикой холдинга. Особенно болезненно были восприняты публикации РБК о младшей дочери Владимира Путина Катерине Тихоновой и ее муже Кирилле Шамалове.

Месяцем раньше Газета.Ру писала о планах Прохорова продать медиахолдинг. Как утверждалось, поручение сменить собственника РБК было отдано “на высшем уровне”.