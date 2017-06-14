Среда, 14 июня 2017

Европейский суд общей юрисдикции отказал российскому телепропагандисту Дмитрию Киселеву в иске к Совету Евросоюза, поданному в связи с введенными против него санкциями. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

“Принятие Советом ЕС ограничительных мер в отношении заявителя из-за его пропаганды в поддержку действий и политики российского правительства, дестабилизирующего Украину, не может рассматриваться как непропорциональное ограничение его права на свободу выражения”, – говорится в документе.

На Киселева возложена обязанность возместить судебные издержки по иску.

Сам пропагандист назвал решение суда ожидаемым. “Действующая в ЕС судебная процедура лишает права на защиту, – передает слова Киселева РИА “Новости”. – Мне, например, не разрешили выступить в суде и даже присутствовать на процессе. Санкции против журналиста равносильны санкциям против свободы слова. Позор для Евросоюза”.

Санкции ЕС против Киселева были введены 21 марта 2014 года, сразу после аннексии Крыма. 13 марта 2015-го санкции продлили. Именно решение о продлении санкций оспаривал пропагандист. Иск к Совету ЕС был зарегистрирован в мае 2015 года, однако СМИ сообщили о нем несколькими месяцами позже.